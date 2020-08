La riqueza cultural lucense en fotografías

La Red Museística continúa con su línea de museología social y celebró durante la jornada de ayer un taller para niños y niñas enmarcado en el proyecto 113+, una iniciativa artística del programa Culturas en Diálogo que tiene como objetivo visibilizar la diversidad de nacionalidades que conviven en el Concello de Lugo a través de debates, exposición de fotografías y otras actividades lúdicas.

Así, el proyecto nace del trabajo en equipo de la Red Museística Provincial, la Asociación Rioplatenses de Lugo y la fotógrafa cubana Evelin Ruiz, que investigaron y se documentaron sobre el padrón de habitantes de Lugo de finales del 2018 y se percataron de que en la provincia convivían 113 nacionalidades empadronadas, de ahí que reciba el nombre 113+.

Con estos datos, el grupo se puso manos a la obra y comenzó a trabajar y pulir antes del estado de alarma las ideas que hiciesen posible la visibilización de la diversidad cultural lucense y la creación de un diálogo social que destaque los valores positivos de la migración. No obstante, el proyecto tuvo que ser paralizado por la crisis sanitaria, y hasta el período de desescalada no se retomó esa actividad que iniciaría la fotógrafa Evelin Ruiz con sus retratos.

"Durante este tiempo, he realizado cincuenta y cinco sesiones en mi casa, con todas las medidas necesarias", comenta Ruiz, "pero no se tratan de simples retratos. Le he pedido a todos los participantes que trajesen un objeto con el que se sintiesen identificados, que representasen su origen para crear después un retrato fusionada", añade Evelin.

De esta forma, la fotógrafa se encarga de todo el proceso de producción: fotografiar a las personas y sus objetos, editar las imágenes y hacer un video final de las fotos que será divulgado por todos los canales de los que dispone el grupo de trabajo para que llegue al máximo número de personas y concienciarles de la riqueza cultural que tienen ante sus ojos.

OTRAS ACTIVIDADES. Para acompañar la exposición de fotografía de Evelin Ruiz, la Red Museística organizó durante esta semana debates y talleres, bajo el nombre Migración, Covid e Museos, que se centran en el impacto que tiene el virus sobre las comunidades inmigrantes y la función de los museos: escucharlas y darles voz.

En la jornada de ayer se celebró un taller para niños donde pintaron una bola del mundo para ver esa diversidad. "Se trata de que los pequeños vean la inmigración como riqueza", sostiene la encargada del proyecto, Encarna Lago.

A mayores, les dieron a los participantes un cuadernillo para apuntar aquellas historias que fuesen contadas por sus familiares o conocidos, de boca en boca, con el fin de que no pierdan "la memoria de lo vivido", concluye Lago.