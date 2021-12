Ricardo Varela: "Hubo una checa en el PSOE en Lugo y aún nadie pidió disculpas"

A RICARDO VARELA la política le viene de herencia: su tío, Jacinto Calvo, fue uno de los históricos del socialismo lucense. Quizás por eso la lleve en los genes hasta tal punto de que, durante casi 40 años, formó parte de su vida, bien como fontanero en distintos cargos organizativos —no solo en el PSdeG-PSOE sino también en la UGT— sino, también, en cargos electos, en los que fue diputado autonómico, conselleiro de Traballo con Touriño o, más recientemente, hasta 2019, senador.

Lo primero que llama la atención es su vuelta a la política ocupando de nuevo un cargo, aunque sea dentro del partido. ¿Le tardaba por estar ahí otra vez?

Siempre permanecí en el partido participando y haciendo política, por lo tanto no lo siento como una vuelta. Tengo que agradecer la generosidad de la nueva dirección para este cargo de presidente de la comisión de ética, como reconocimiento a mi trayectoria. Y quizás estuviesen buscando un perfil como el mío para este puesto.

Honestamente, ¿qué cree que tiene su perfil para que el nuevo secretario general, Valentín Formoso, lo eligiese a usted para este cargo recuperándolo en la dirección del PSdeG?

No sé qué tiene mi perfil, quizás sea una persona seria y rigurosa.

¿Influyó el hecho de haber sobrevivido a distintas direcciones?

No sobreviví a distintas direcciones, más bien conviví con ellas.

"Solo está fuera el que quiere estar. De hecho, hay una docena de personas que apoyaban a Gonzalo Caballero"

El cargo que ocupa como presidente de la comisión de ética tiene mucho que ver con la fontanería del partido. ¿Va a haber muchas fugas que tapar después de este cambio de timón en el partido?

Es un cargo más relacionado con la judicatura que con la fontanería. Se ocupa de velar por el cumplimiento interno de nuestros estatutos y resoluciones congresuales y de ejercer un control externo de los cargos para que actúen con rigor y de acuerdo con nuestro código ético. Y también da garantías de protección a los militantes y cargos públicos frente a agresiones en su honor, en el caso de que sean atacados injustamente.

¿Injustamente por qué?

Nosotros hemos vivido, desgraciadamente, en Lugo una checa en los últimos años, en los que decenas de militantes fueron encausados e imputados de forma injusta y esto nos hizo reflexionar sobre cómo el PSdeG sufrió esa embestida durante años y personas como Orozco, Besteiro o Pachi Vázquez fueron apartados de la política pese a salir ahora inocentes.

Hablando de códigos éticos, el PP criticó, precisamente, que la teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, fuese nombrada presidenta de esta nueva directiva del PSdeG-PSOE cuando el Supremo acaba de condenar a un funcionario de ese Ayuntamiento por contratación irregular de una cuñada suya. ¿Cómo encaja eso la comisión de ética que usted preside?

Carmela Silva no está ni acusada ni imputada. Por lo tanto, hay que mantener la presunción de inocencia. Otra cosa es que el PP intente revolver y, con la mochila que lleva a su espalda, estaría mejor callado. El PP y Feijóo le tienen ganas a Vigo y los vigueses, con las tundas espectaculares que se llevaron en las últimas elecciones.

¿Convenía este cambio en el PsdeG o es que no se le dio tiempo a Caballero para demostrar su valía?

Gonzalo hizo un trabajo que hay que agradecerle porque lo hizo con su mayor esfuerzo y la mejor intención, pero los militantes consideraron que había que hacer un cambio para dar un nuevo impulso a la organización.

"La definición del proyecto de Valentín es la más ajustada a lo que es: un partido socialdemócrata y galleguista"

¿Hay equilibrio en esta dirección entre los de antes y los de ahora?

Fue un congreso de unidad. Solo está fuera el que quiere estar. De hecho, hay una docena de personas en la dirección que apoyaban a Gonzalo Caballero.

La recuperación de veteranos como usted o la de otro lucense, Luis Ángel Lago, ¿a qué se debe?

No se puede hablar de recuperación de veteranos. No fue ni hace dos años cuando tuve la última responsabilidad política y Luis Ángel ya estaba antes al cargo de las finanzas y sigue estando. La nueva dirección quiso arroparse de quien podía aportar algo y nosotros podemos aportar un grano de arena, con independencia de la antigüedad que tengamos.

Sin embargo, hace dos años, usted fue apartado de las listas al Senado para colocar a César Mogo, más próximo a Sánchez...

Agua pasada no mueve molino, pero ya dije que acataba las decisiones. Me parecían incorrectas las formas pero no discutía el fondo si el partido consideraba que había alguien más adecuado.

¿Se puede pensar que los veteranos llegaron para poner orden en un partido que no da encontrado un liderazgo firme en Galicia?

La historia del PSdeG en los últimos años es traumática. Los dos secretarios anteriores a Caballero, Pachi Vázquez y José Ramón Gómez Besteiro, fueron apartados injustamente de la dirección por acusaciones falsas. Vázquez está libre y a Besteiro le queda un asunto menor, que se espera que se archive. Todo esto permitió que el trabajo de ambos no pudiese verse culminado. Luego vino Caballero pero no superó el referéndum de los militantes para continuar, pero la democracia es así. El partido encontró líderes en Galicia y los sacaron de en medio injustamente. Nos pasó con alcaldes, diputados, concejales... Cuando hablo de checa, no lo digo por decir, lo digo porque hubo una auténtica checa sobre las filas del PSOE en Lugo y aún nadie pidió disculpas por ello.

¿Está diciendo que pudo haber una trama para derribar al partido detrás de esas acusaciones?

No digo eso, yo solo constato hechos y el hecho es que hubo infinidad de militantes que fueron acusados injustamente y esto hizo un daño muy grande al partido.

Besteirismo | "No creo en esos calificativos adscritos a apellidos"

¿Todavía queda mucho ‘besteirismo’ dentro del partido?

No creo en esos calificativos adscritos a determinados nombres o apellidos. Para mí, los militantes son socialistas y ese es el único calificativo.

Pero sí reconocerá que hay corrientes en un partido...

Políticas, pero no personales. Besteiro es una persona muy valiosa y, como él, Valentín Formoso y otros muchos compañeros pero de ahí a hacer una interpretación de que hay corrientes... no lo comparto.

¿Se podría decir que la nueva dirección del PSdeG pasó por el filtro de Pedro Sánchez, que clausuró el congreso?

Tanto la dirección anterior, con Gonzalo Caballero, como la actual tienen una absoluta sintonía con la dirección federal. Por lo tanto, ese no fue un factor que haya determinado el resultado del congreso.

En el nuevo PSdeG hay una renovación de líder y de caras, ¿pero cambió tanto el partido como para convencer al electorado gallego de que puede ser una buena opción política?

El partido no cambió, a Dios gracias. Una nueva dirección trae caras nuevas y proyectos ilusionantes.

Pero el proyecto de Caballero era distinto al de Formoso, por eso rivalizaban en la dirección del partido. Se hablaba de galleguismo, de ecologismo...

La definición del proyecto de Valentín es la más ajustada a lo que es: un partido socialdemócrata y galleguista.

¿Galleguista para quitarle electorado al BNG?

El PSdeG aspira a tener el electorado más horizontal posible. Hay votantes del BNG que quizá voten este modelo, como también puede haber votantes de la derecha que piensen que el PSOE es un partido más justo y que protege más a los ciudadanos.

Hay una fuerte presencia de Lugo en esta nueva dirección del PSdeG. ¿Piensa que puede ser este un premio a la fidelidad del voto socialista en esta provincia en los últimos años?

Desde hace quince años, el PSOE es el partido más potente de la provincia de Lugo porque está gobernando a la mayoría de los ciudadanos en las localidades con más población y en la Diputación. Fue muy débil hasta los años 90, pero ahora ya no. Todo lo que se consiguió en esta provincia se debe al trabajo y eso acabó consolidando posiciones de fuerza en la dirección del partido.