El grupo Ribera Salud se hará este lunes con el control del hospital privado Polusa, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirmase la autorización de la operación de compra a finales del mes pasado. Superado ese trámite, está previsto que la adquisición se produzca este lunes y que, acto seguido, tenga lugar un consejo de administración al que ya han sido convocados los hasta ahora principales accionistas del centro lucense.

Así, a esa reunión podría asistir la plana mayor del grupo sanitario privado, incluido su consejero delegado, Alberto de la Rosa. Lo que no está claro es la cantidad de acciones con la que Ribera Salud adquirirá el hospital lucense. Tiene asegurada la compra del 55%, que es el porcentaje que hasta ahora poseían los mayores accionistas a excepción de una, Carmen Lence, que inicialmente no comprometió su venta. Este domingo, Lence aseguró a este diario que seguía sin haber decidido si vender su parte, que supone el 25%, o no y que era algo que se "sigue estudiando", aunque algunas fuentes la daban por hecha.

Esa duda puede resolverse este mismo lunes, con lo que el grupo controlado por la aseguradora americana Centene Corporation podría hacerse ahora con el 80% de la propiedad, o más adelante, ya que tiene asegurada la adquisición con el resto de accionistas mayoritarios.

La otra gran incógnita de esta operación es el precio. No está claro el importe que ha abonado Ribera Salud por ese 55% de las acciones que le permite asumir las riendas de ese centro.

La venta de Polusa supone la entrada de un gran grupo sanitario privado en Lugo, que hasta ahora era, junto con Ourense, la única provincia gallega en la que los hospitales privados seguían en manos de pequeños accionistas o de familias propietarias, como es el caso del Sanatorio Ollos Grandes.

Ribera Salud era, por otra parte, el comprador más previsible, toda vez que sus intenciones de consolidarse en el mercado gallego quedaron más que claros con la adquisición de Povisa en Vigo. Esa fue una operación única en la sanidad gallega porque no hay otro centro como ese, privado pero con un extraordinario concierto con la sanidad pública. Povisa le costó al grupo 22 millones y le aportó un jugoso concierto de unos 84 millones de euros al año.

La operación, en la que se empezó a trabajar a principios de año, se salda en un momento delicadísimo para la sanidad privada. La pandemia ha colocado a un buen número de centros, muy especialmente a los de menor tamaño y propiedad independiente, en una situación muy dura. En el caso de Galicia, los hospitales privados siguen reclamando que el Sergas les abone la disponibilidad a la que les obligó durante la pandemia, la necesidad de permanecer abiertos y operativos, sin posibilidad de hacer Ertes, por ejemplo, y sin las habituales derivaciones de cirugías y pruebas.

Ahora, además, se encuentran en la tesitura de que, como un gran porcentaje del concierto con la pública se adelanta trimestralmente y durante meses no se pudo hacer ninguna actividad, posiblemente tengan que devolver dinero al Sergas.

La posibilidad de ampliar de forma evidente la cartera de servicios, ofreciendo en el mercado lucense el acceso a algunos ahora no disponibles en la privada, será una de las mejoras de Polusa en esta nueva etapa, especialmente aprovechando las posibilidades de Povisa. Está previsto, además, que el grupo dé un lavado de cara a las instalaciones.

Gestiona seis hospitales y 80 centros de salud