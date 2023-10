Oussama tiene 26 años, una discapacidad reconocida oficialmente del 65% trastorno mixto de la conducta y las emociones y una lista de condenas encadenadas que suman cerca de 30 años de prisión. Y ninguna esperanza de salir jamás de este bucle en el que se metió desde que en 2011 un coche lo atropelló y le dejó secuelas mentales notorias. Los problemas derivados de una familia disfuncional y "la calle" hicieron el resto: desde que ese mismo 2011 pasó a ser tutelado por la Xunta, su vida ha transcurrido entre centros de menores y prisiones, primero Bonxe y luego Teixeiro, Monterroso, A Lama y, en estos momentos, Puerto de Santa María, en Cádiz.

"La última vez que lo pude ver me dijo: ‘Mamá, estoy rezando a Dios para morir y poder salir de aquí’. Él está mal de la cabeza, muy mal, no puede estar en prisión. ¿Qué hace en prisión? Nada, y va a estar toda su vida". Su madre no puede evitar el llanto mientras cuenta el caso de su hijo, uno de más de esos lucenses que están condenados de facto a sufrir una cadena perpetua sin haber cometido más delito que no ser capaces de restablecer el contacto con algunos puntos de sus cerebros.

El historial de este joven, que llegó a Lugo desde Marruecos con 10 años, es un reguero de peleas con otros presos y con los funcionarios de prisiones durante los brotes de ira descontrolada que sufre. Lo indican por escrito todos los expertos que lo han examinado, dentro y fuera de prisión.

Su diagnóstico lo resume su madre: "Nos dijeron que su cabeza es como la de un niño de seis años". Hay términos más técnicos, claro: "Accidente de tráfico con traumatismo craneoencefálico con posible deterior neurocognitivo secundario; a seguimiento psiquiátrico por alteraciones de conducta en relación a dificultad de control de impulsos y agresividad ante la frustración; un CI total inferior a 61, con capacidad intelectual límite; diagnóstico principal de trastorno de la personalidad límite, trastorno de control de impulsos y consumo abusivo de tóxicos; tratamiento pautado crónico con antidepresivos, antipsicótico y ansiolíticos...". La lista es inacabable.

Mientras Oussama está en un ámbito controlado y con su medicación al día, sus problemas se limitan a los derivados de haberse criado en semejantes circunstancias, que no son pocos. Pero en cuando alguien en un módulo de enfermería de cualquier prisión se despista en ese control estricto, cualquier roce con otro interno puede acabar en una agresión y esta, por lo general, en una pelea con los funcionarios de prisiones, lo que indefectiblemente deriva en otra condena más a sumar a las anteriores.

Cuando me enfado

Valga como ejemplo lo que uno de los múltiples informes médicos forenses que dan cuenta de su vida de prisión en prisión refleja sobre uno de esos incidentes sucedidos en la prisión de Monterroso apenas hace un año: "Varón joven, bien vestido y aseado. Consciente, lúcido, colaborador a la entrevista. Discurso estructurado pero de simpleza argumental. Con respecto a los hechos de los que se le acusa, refiere que aquel día tuvo un conflicto con otro preso y por eso le hicieron un parte grave acordando su aislamiento. Tuvo un enfrentamiento con los funcionarios de prisión, lo que obligó que fuera reducido. En la entrevista afirma que cuando le pasan ‘cosas así’ no se controla. Afirma que sabe perfectamente que la ley castiga hechos de este tipo, pero que ‘no soy capaz de controlarme cuando me enfado’".

Solo en el último año, ha acumulado otros tres parecidos a este. El abogado que se ocupa ahora de sus casos, como otros que lo han hecho anteriormente, ha solicitado la refundición de penas para que al menos tenga un horizonte de salida, pero de poco vale. Este letrado, como los anteriores, coinciden en que con la legislación y los medios de asistencia social actuales, es muy probable que Oussama pueda pasarse en prisión mucho más tiempo que cualquiera de los criminales más violentos o que la mayor parte de los terroristas más sanguinarios que ha conocido el país. Una celda para toda su vida en la que muy probablemente nunca debería haber entrado, porque no es su lugar, solo la única solución que el sistema ha encontrado para quitarse de encima un problema social que afecta a miles de ciudadanos.

Tutelado

"Si va a pasar toda su vida en la cárcel, mejor está muerto junto a Dios"

"Cuando me quitaron a Oussama", recuerda entre lágrimas su madre, "fue por los problemas de malos tratos de mi exmarido, pero él no quiere saber nada de él porque dice que está loco". En aquel momento en que su hijo con un problema mental pasó a depender de la administración por decisión de esta misma, "yo no conocía el idioma y estaba maltratada y la Xunta no me entendía que mi hijo no está bien que tiene una discapacidad".

Tampoco los servicios sociales de la Xunta y sus centros de menores parece que consiguieran hacer gran labor, seguramente por el mismo motivo que no lo pueden hacer los funcionarios de prisiones: porque el problema es otro. "Cuando salió del centro de menores se junto con una chica que tenía problemas con la Policía y ya empezó con los problemas de la calle", que es como su madre se refiere a un par de episodios de hurtos y tráfico de hachís, "pero en la cárcel no ha aprendido nada. Mi hijo está mal de la cabeza, necesita un psiquiatra, la cárcel no es para él".

Ahora, además, lo han alejado de las prisiones gallegas a causa de sus reiterados enfrentamientos con presos y vigilantes, con lo que su madre ni siquiera puede ir a verlo como antes porque no se puede permitir viajar hasta Cádiz. Ahora solo le queda sumarse a los rezos de su propio hijo porque "si va a pasar toda su vida en la cárcel, mejor está muerto junto a Dios".