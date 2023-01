El rey Melchor y Maite Ferreiro preparan por videoconferencia la Cabalgata de Lugo

La concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, mantuvo una videoconferencia con el rey Melchor para organizar todos los pormenores relativos la gran cabalgata de Reyes que visitará la ciudad de Lugo.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya se encuentran de viaje y, según aseguró la concejala, "agardamos a máxima participación nunha cabalgata espectacular que preparamos, conxuntamente o Concello e tamén os Reis Magos, para que sexa recordada, durante moito tempo, como algo especial polos nenos e nenas desta cidade".

Tanto Melchor como Maite Ferreiro animaron a todas las personas a salir a las calles a recibir a sus majestades de Oriente y a acercarse al edificio del ayuntamiento donde los Reyes Magos recibirán a todos los niños y niñas que deseen acercarse a ellos para conocerlos y hacerles las debidas peticiones.

La Cabalgata, titulada El Gran Viaje, realizará su recorrido habitual este jueves a partir de las 18.00, saliendo desde el parque de A Milagrosa y con la previsión de llegar al ayuntamiento a las 19:30. El recorrido contará con 4 carrozas y 11 espectáculos llegados a Lugo desde distintas partes del mundo.

Maite Ferreiro e o rei Melchor. EP

"As carrozas están baseadas na viaxe dos reis, representando aos animales e aos elementos patrimoniales más reconocibles de Oriente", explicó Maite Ferreiro, que añadió que "a carroza dos agasallos xogará coa idea dos xoguetes, a ilusión e o crebanoces, un clásico do Nadal que tamén ten a súa orixe no lonxano Oriente".