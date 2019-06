Revocan la condena a un joven que pegó a un perro porque solo se defendió

La Audiencia Provincial de Lugo revocó la condena de tres meses de prisión que le impuso el Penal número 1 de la capital lucense a un joven acusado de maltrato animal por golpear a un perro. El acusado alegó que únicamente le dio un golpe con un palo para repeler un ataque del animal y la sala concluye que "no se puede considerar que su actuación haya sido injustificada".

Tal y como se recoge en el fallo, el 11 de octubre de 2014, el acusado paseaba a su perra de pequeño tamaño, que iba atada con una correa, y observó como dos perros de gran tamaño corrían hacia ellos "en actitud agresiva, sin bozales ni correas". El joven cogió en brazos a su perra, pero al ver que los otros canes seguían persiguiéndolos golpeó con una vara a un cruce de mastín, "solo con la finalidad de apartarlos y no causarles daño". A consecuencia del golpe, el perro tuvo lesiones en el ojo derecho "con una pequeña catarata y pérdida de la mayoría de su función visual".

El presunto agresor fue juzgado por un delito de maltrato animal y el Penal número 1 de Lugo le impuso una condena de tres meses de prisión. Sin embargo, el hombre recurrió la sentencia y la Audiencia lo absolvió. La sala entiende que la prueba practicada "no es suficiente para la condena" y que tiene que aplicarse el principio de in dubio pro reo, ya que no quedó demostrado que el hombre golpeara varias veces al animal, tal y como decía su dueña. El tribunal reconoce sin embargo que el perro sufrió lesiones, por lo que abre la posibilidad a que el asunto "pueda tratarse en la vía civil".