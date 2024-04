La revista National Geographic resalta la importancia del templo de Mitra

La revista de información científica National Geographic subraya la importancia del templo de Mitra, que se encuentra en la Casa do Saber, en el número dedicado a la Hispania romana. El número correspondiente a la edición española de marzo dedica cuatro páginas a describir el templo y a argumentar su importancia, que pivota sobre su estado excepcional de conservación.

Cayo Victoriano Victorino, centurión de la legión VII Gemina Antoniana Felix, estaba destinado en Lucus Augusti. Tenía una casa poderosa, una domus con panorama sobre el Miño, en la actual Praza Pío XII. Mandó construir un templo dedicado al dios Mitra "entre el 212 y el 218", en estimación de la revista.

Era un espacio pequeño en el que se rendía culto a la divinidad de probable origen persa que se representa a un hombre fornido que mata a un toro. La creencia viajó hacia el Finisterra traída por las legiones, que mantuvieron su carácter iniciático, secreto y masculino.

La directora de la Domus de Mitreo, Dolores Dopico, resalta que "hay muy pocos edificios" conservados en el que se practicase el culto a este dios. "En la península Ibérica hay tres que son templos de Mitra con seguridad", observa porque el resto, "se han excavado parcialmente". No duda en afirmar que "es el más occidental encontrado, uno de los que más perduró y el mejor conservado" en cuanto a estructura.

El autor del reportaje de National Geographic, Gonçalo Pereira Rosa —director de las ediciones española y portuguesa—, indica que el templo lucense conserva el pronaos, un espacio para vestirse en función del grado que se ocupase en los siete de la jerarquía de iniciación; el spelaeum, donde había unos bancos para los fieles, y el podium, donde estaría asentada la estatua en bronce de Mitra con el toro.

Sobre la estructura apunta que el suelo, que era artificial, y el techo en bóveda "reproducen la cueva de Mitra", indica Dolores Dopico. La historiadora señala que se han perdido los bancos en que se sentaban los creyentes "por ser de madera, pero se conservan las pilastras", así como "el pórtico y la cabecera, que no se ha podido excavar, aunque existe un proyecto". La discrección de los mitreístas era tan sólida que no se han podido sacar conclusiones amplias sobre su utilización. La existencia en el mitreo lucense de un foso en el que aparecieron restos de gallinas, vacas, jabalíes, corzos, liebres y marisco, conduce a los historiadores a la celebración de banquetes. A esos indicios se suman los restos de vaijas y el respaldo de textos ajenos al mitraísmo que se refieren a esas comidas rituales.

La directora de la Domus calcula que el mitreo de Lugo tiene su origen "a principios del siglo III", pero no se atreve a dar cifras relativas a su desaparición. Su importancia parece reflejarse en que no fue arrasado con la construcción de la muralla, lo que sí sucedió con la casa a la que pertenecía, a pesar de ser "la domus de un oficial romano, un edificio de nivel notable". Pero esa dignidad se consideraba en todos los supuestos inferior al interés en "asentar bien la muralla".

Así que el culto a Mitra subsiste en Lugo en un templo que no se ve afectado por las necesidades defensivas, pero no soportó el paso arrollador de los años. Hay un momento, que no ha sido precisado tampoco, en el que el mitreo lucense se abandona. "Había ido desapareciendo el culto y se expande el cristianismo", se atreve a apuntar Dopico. Muchos mitreos de Europa sucumbieron a la furia cristiana, pero eso no sucede en Lugo. Solo tenemos "restos pequeños de la estatua de bronce" de Mitra, que habría sido destruida.

Parece un acto consciente y ordenado tras un acuerdo de varias personas. "El ara la tumban y la tapan, dejan todo bien sellado", observa la directora de la Domus. Deduce que la importancia de que se conserve responde a que "para ellos es sagrado". Su destino lo salva de ser tratado como escombro para asentar la muralla, como ocurrió con elementos como las aras votivas, que se usan en su edificación por ser piedra labrada y referirse a personas que ya habían perdido su brillo social.