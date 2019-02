Una revisión de títulos universitarios pone en la diana tres carreras en Lugo

La Consellería de Educación y las universidades gallegas valoran una nueva reorganización de títulos, con la mirada puesta en las titulaciones duplicadas, lo que vuelve a poner en jaque al campus de Lugo, donde hay inquietud por el futuro de dos grados de la Escola Politécnica, Forestales e Ingeniería Civil, y uno de la facultad de Ciencias, el de Química Industrial.

La Consellería de Educación se limitó este lunes a señalar que hay en marcha "un proceso de readaptación".

En el campus hay rechazo a que puedan verse afectados los estudios de Forestales, Ingeniería Civil o Química Industrial

La vicerrectora del campus de Lugo, Montserrat Valcárcel Armesto, apuntó que el mapa de titulaciones se está negociando y que no hay ningún acuerdo cerrado. Subrayó que la USC no está de acuerdo con prescindir de titulaciones importantes para el campus de Lugo. "Non ten sentido facer un campus de excelencia centrado na terra e que desaparezan titulacións básicas", manifestó.

La negociación de cambios en el mapa de titulaciones se está haciendo al margen de los centros afectados, según confirmaron Tomás Cuesta y Francisco Fraga, directores de la Escola Politécnica y de la Facultad de Ciencias, que confían en que no se vea en peligro ninguna titulación y advierten de que el golpe sería fatal para el campus de Lugo.

Cuesta, en ese sentido, señaló que las titulaciones de Forestales e Ingeniería Civil "son vitales" para el campus de Lugo, que no se puede concebir sin unos estudios que tienen una larga trayectoria y que tienen un encaje clave en un campus que se decidió especializar en los estudios "sobre la tierra".

INFORMACIÓN DIRECTA. Francisco Fraga también confirmó que los centros no participan en la negociación y ni siquiera tienen información directa, pero afirmó que la desaparición de una titulación sería "un desastre" y supondría descapitalizar el campus de Lugo.

En su opinión, se podrían estar poniendo en la diana titulaciones que tienen "coste cero" para la Universidad de Santiago y para Educación, pero que son muy importantes para el campus de Lugo.

En tanto, Tomás Cuesta recalcó que se hizo aún recientemente un reajuste, que supuso cerrar titulaciones con poca demanda y crear otras nuevas. Ve inexplicable que se reabra otra vez el debate cuando el proceso anterior está aún incompleto, ya que no todas las nuevas titulaciones aprobadas se han puesto aún en marcha.

En tanto, Montserrat Valcárcel detalló que la USC está trabajando en un nuevo plan de titulaciones a medio plazo que busca ser "puntero". Aseguró que hay nuevas propuestas para ese plan de refuerzo de la oferta, aunque no hay nada en firme aún y se trata de un plan a medio plazo.