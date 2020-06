La revisión de ingresados por Covid halla secuelas respiratorias en el 10%

Un diez por ciento de los pacientes de la consulta de revisión de Covid-19 muestran secuelas respiratorias y han sido derivados a una consulta específica de Neumología. Mientras que en los primeros casos revisados no se encontró esa afectación, ahora, cuando ya han pasado por esta consulta 50 pacientes se ha detectado que, en media docena de ellos, se hace necesario continuar el seguimiento, hacer nuevas pruebas funcionales y observar si finalmente pueden tener fibrosis pulmonar; es decir, si el coronavirus deja una lesión irreversible.

No es la única secuela que el especialista en Enfermedades Infecciosas del Hula Ramón Rabuñal, encargado de esa consulta, empieza a observar ahora y que en los primeros casos revisados no se mostraba. También se ha encontrado tres casos con trombosis venosa. Además, ahora son tres los pacientes a los que, durante la exploración, se les detecta una embolia pulmonar. Se trata de embolias asintomáticas, que pueden darse durante el período de hospitalización o tras el alta.

No es raro que se produzcan durante los ingresos y, con el objeto de prevenirlas, desde el momento en el que el paciente es hospitalizado se le administra un anticoagulante inyectable. También continua el mismo tratamiento a lo largo de quince días desde el alta para evitar complicaciones. A la consulta de secuelas de Covid-19 se cita a todos los infectados que tuvieron que ser hospitalizados por el orden de su ingreso. Además de la exploración física, se les hace una placa de tórax. Si se observa en esta alguna lesión, se detecta que la saturación de oxígeno no está dentro de los valores considerados normales o si se encuentra algún problema respiratorio en la respiración, el paciente es derivado después a una consulta con el neumólogo, que le hará una espirometría.

Con el tiempo, si la afectación a nivel pulmonar parece persistir se le hará un TAC a fin de observar si los enfermos tienen fibrosis pulmonar.

El doctor Rabuñal insiste en que la secuela más común a todos los pacientes que acuden a esa consulta específica es la del cansancio. El Covid-19, sumado en muchos casos a largos ingresos, deja en los enfermos una fatiga profunda y persistente; así como, en ocasiones, problemas para conciliar el sueño y, en algunos casos, trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.

No se han encontrado todavía casos de otras secuelas que también son posibles en pacientes infectados por coronavirus que han pasado la enfermedad en su forma grave, como problemas en la función renal.

Los pacientes son llamados por orden de ingreso y se cita a quince por semana. Además de una revisión y control del estado de salud de los que han pasado por infecciones más graves también se selecciona entre ellos a los donantes de plasma que se aplicará en el futuro a pacientes infectados por el SARS-CoV-2.

Por el momento se ha seleccionado a nueve de ellos. Para ser posible donante de plasma hiperinmune hay que haber pasado la enfermedad, no tener secuelas ni síntomas, haber desarrollado anticuerpos, tener entre 18 y 60 años y, en el caso de las mujeres, no haber tenido ningún parto. Las donaciones de pacientes de toda la provincia se realizan en el Hula.

Serologías sin enfermedad y sin anticuerpos

De igual manera que hay pacientes a los que se les tiene que postergar la revisión porque, pasados meses, siguen presentando una PCR positiva aunque ya no tienen síntomas, también los hay que han pasado la enfermedad y, cuando se les hace la serología se observa que no parecen haber desarrollado anticuerpos.



"Hemos visto pocos casos así, pero los hay", admite el doctor Rabuñal.



Con inmunidad. El especialista en Enfermedades Infecciosas puntualiza que, el hecho de no presentar anticuerpos en la prueba, no implica que ese paciente no tenga inmunidad ante la enfermedad y que corra el riesgo de volver a infectarse si entra de nuevo en contacto con el virus. De hecho, se cree que esos pacientes desarrollan inmunidad celular y sus defensas reaccionarían si volvieran a toparse con el virus, aunque no humeral, que tarda más en aparecer. Se desconoce por qué unos pacientes desarrollan anticuerpos y otros no lo hacen