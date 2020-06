Miguel Ángel Revilla, sobre el 'procés': "Lo de Cataluña empezó en Lugo"

Miguel Ángel Revilla acaba de lanzar al mercado su nuevo libro, titulado '¿Por qué no nos queremos?', y con motivo de la salida de la obra ha mantenido una charla con El Español. Tanto en la publicación como en el digital que dirije Pedro J. Ramírez, el presidente cántabro expone una teoría que sugiere que el nacionalismo catalán se tornó en independentista "en Lugo".

Cabe destacar en primer lugar que Revilla rechaza que la crisis que desató el procés tuviese su origen, como señalan algunos analistas, en el proceso judicial que acabó cercenando el Estatut en 2010, con Rajoy en La Moncloa. "En noviembre de 2011, Rajoy ganó por mayoría absoluta, pero hubo un pacto PP-CiU. Artur Mas aprobó sus Presupuestos de 2012 con los votos del PP. Y Rajoy logró sacar adelante, gracias a CiU, la reforma laboral y los mayores recortes de la Historia", explica el líder del PRC, reforzando su idea de que el Estatut no fue el detonante del desafío independentista.

Es en este punto en el que aparece Lugo, cuando la jueza Estela San José, en el marco de la operación Campeón, capta unas conversaciones indiciarias de delito y ordena una serie de escuchas que acabarían dando lugar al caso ITV. En esta nueva pieza estaba directamente implicado Oriol Pujol, que por entonces se estaba estrenando como líder de CiU. Revilla relata que la magistrada "envió el sumario a Barcelona... ¡empaquetado!", lo que impidió que pudiera haber "filtraciones políticas a la familia Pujol", provocando que la connivencia de CiU con PP y PSOE se viese debilitada.

"Jordi Pujol montó en cólera. Creyó que Rajoy no movió hilos para frenar la investigación contra su hijo Oriol. Pero Rajoy, a pesar de ser gallego, no supo nada de la operación de Lugo. El sumario viajó empaquetado. No se enteró. Entonces, CiU rompió su pacto con el PP y calentó la Diada de 2012. Utilizaron el argumento del Estatut, pero eso ya estaba olvidado", apunta Revilla, que concluye: "Sin el caso ITV, Oriol sería hoy presidente de Cataluña. No habría habido ni consulta en 2014, ni seudoreferéndum en octubre de 2017".