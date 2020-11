Otro reventón en una tubería inunda una panadería en el barrio de A Ponte

Otro reventón en una tubería inundó este jueves la tienda y el obrador de la Panadería Raposo, en el barrio de A Ponte. La acera se rompió de forma repentina delante del negocio y cogió por sorpresa a trabajadores y clientes, aunque la escena les resultó familiar, ya que en los últimos meses se registraron varios incidentes similares en la zona.

Según explicó la propietaria del establecimiento, Sandra Ceide, el suceso ocurrió alrededor de la una y media del mediodía, cuando un cliente accedió al local y comentó que había bastante agua saliendo de una tubería. "De repente miramos y ya estaba entrando el agua a borbotones en el local, sin que hubiera forma de detenerla. Anegó la zona de la tienda y bajó hasta el obrador. Nos pusimos todos a achicarla y llamamos al servicio de aguas para que la cortaran cuanto antes, pero nadie cogió el teléfono, así que recurrimos a la Policía Local".

Los afectados explican que los agentes y los bomberos acudieron enseguida, pero critican la tardanza del servicio municipal. "Los policías y los bomberos llegaron pronto y trataron de ayudarnos. Además, realizaron vídeos y fotografías para dejar constancia de la situación en su informe, pero el personal de aguas fue el último en aparecer y cortar el suministro". Los propietarios de la Panadería Raposo afirman que el agua causó importantes daños en su negocio y temen que haya afectado a las msquinaria con la que elaboran sus productos. "Desconectamos todas las máquinas y no las podemos encender hasta que esté todo seco. Confiamos en que no estén dañadas, ya que de lo contrario no podremos trabajar", apuntan.

Tanto los dueños de la panadería como los demás vecinos del barrio exigen al Concello que solucione "ya" el problema de las constantes roturas de tuberías en el barrio. "En los últimos meses ya se produjeron reventones en varios puntos e incluso una vecina acabó en el Hula con varias fracturas por una caída cuando achicaba agua. No sabemos a qué están esperando para solucionar el problema, pero está claro que así no podemos seguir", concluyen.