Reuniones y fiestas de San Froilán y el Pilar, el foco de los brotes en Lugo

Numerosos brotes de pequeño tamaño se han detectado en los últimos días en la provincia, fruto en gran medida de las reuniones familiares y de amigos con motivo del San Froilán y, sobre todo, de la festividad del Pilar. Debido a ese goteo de casos (24 más en la última jornada), el área tiene una media de positividad de PCR en los últimos siete días que ya supera el 5%.

"Son brotes con pocos casos pero nos preocupan porque en el fin de semana se incrementaron", explica el director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte, que reconoce que Lugo es el área sanitaria de Galicia donde ese aumento se produce de forma más controlada.

Muchos de los brotes son en realidad parte de otros mayores. Diferentes grupos de positivos en distintos ayuntamientos tienen un mismo foco: una reunión en otro. Una comida o encuentro para tomar algo entre amigos de distintas zonas de la provincia en el puente es donde se producen los contagios y cada uno abre una cadena de transmisión en su ayuntamiento.

En cierta manera, el pronóstico de Sanidade se ha cumplido. No se ha visto una explosión de casos porque no hay por el momento detectado ningún brote de grandes dimensiones, pero sí una suma constante de positivos. Ayer eran 474 los casos activos en el área sanitaria de Lugo, que podría llegar a los 500 hoy si es que no se producen cerca de 40 bajas previstas para estos días de usuarios de las residencias de mayores de Outeiro de Rei y O Incio.

Son mayores que siguen teniendo una PCR positiva, pero que no tienen síntomas y ya han desarrollado anticuerpos IGG, que son aquellos que aparecen pasado un tiempo de la infección. Además tienen un CT elevado, es decir, para que la PCR sea positiva y detecte restos genéticos del virus debe amplificarse muchas veces la muestra. Por todo ello, se entiende que, en realidad, han superado ya la enfermedad y se estudia que reciban el alta epidemiológica, lo que implicará un sustancial descenso de casos.