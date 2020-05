Reunión entre Concello e comerciantes pola seguridade na Praza de Abastos

O Tenente de Alcalde, Rubén Arroxo, xunto coa concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, mantiveron unha xuntanza con comerciantes da Praza de Abastos e do Mercado Municipal de Quiroga Ballesteros para informalos das actuacións previstas para "mellorar a seguridade e a accesibilidade" en ambas instalacións municipais. ”Queremos coñecer as opinións dos praceiros e praceiras de cara a levar a cabo proxectos nestas instalacións emblemáticas do centro da cidade”, afirmou Rubén Arroxo.

Entre as propostas trasladadas pola edil de Participación ás distintas vendedoras e vendedores, Cristina López anunciou “a intervención e cuestións que preocupan a titulares dos postos como a entrada de aves nos edificios, que se evitará con sistemas disuasorios”. Ademais, a edil de Participación trasladoulles “a mellora do funcionamento das portas de seguridade e instalar cámaras de videovixilancia”. Por outra banda, Cristina López afirmou que “estamos traballando na implantación dun sistema electrónico que permita o acceso ás praceiras e praceiros fóra do horario de apertura das instalacións”.

Rubén Arroxo e Cristina López afirmaron que “estamos a traballar para que a Praza e o Mercado sexan referencia comercial no centro da cidade e darlle un pulo para, tamén, convertelas en atractivo turístico”. Arroxo respondeu ás preguntas relacionadas co comenzo das obras de peonalización de Quiroga Ballesteros e o desenvolvemento das obras. Arroxo anunciou, tamén, que contará con representantes do colectivo para o deseño do plan de tráfico que se levará a cabo durante as obras.

Cristina López afirmou que as unha das liñas de traballo do goberno municipal é traballar, xunto cos distintos praceiros e praceiras, na mellora do funcionamento da Praza e do Mercado “unha colaboración que xa se puxo en marcha cos novos servizos postos en marcha, como a entrega a domicilio”.