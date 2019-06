Máis de 1.500 firmas instan a Xunta e Concello a persoarse como acusación na Carioca

A Plataforma contra a impunidade do caso Carioca reuniu máis de 1.500 firmas para solicitar á Xunta de Galicia e ao Concello de Lugo que se presenten como acusación popular na macrocausa sobre prostitución e corrupción.

A entrega realizarase o vindeiro luns no edificio multiusos da Xunta de Galicia, no que terá lugar a lectura do escrito que acompaña á lista de firmas. Posteriormente, farase a entrega doutra solicitude no rexistro do Concello de Lugo.

A plataforma reclama que as administracións se "comprometan para alcanzar xustiza para as vítimas desta terrible forma de violencia machista".