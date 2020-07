García Mouret aborda en su primera novela el salto que se vive tras la selectividad

Hace unas semanas terminaba la selectividad y, en este verano, los jóvenes que la superaron se enfrentan a miles de inquietudes. En torno a esa decisión vital gira, la primera novela de Sebastián García Mouret, Nuestro último verano. El autor lucense es conocido por su canal de Youtube El coleccionista de mundos.

La novela que "acaba de salir del horno hace tan solo diez días" ya "estaba escrita cuando tenía 18", según afirma Sebastián. Cuenta la historia de cómo un grupo de adolescentes vivían ese verano, previo a encaminar su futuro lleno de sueños y felicidad, pero también de miedo y confusión.

Así, el autor afirma que está pensada para un lector joven, de la edad de los protagonistas, por su lenguaje y estilo. Sin embargo, también reconoce que "se está leyendo por adultos, que recuerdan esa época con nostalgia". Por el momento, la acogida es muy positiva, asegura.

Sebastián, acostumbrado a escribir reseñas en El templo de las mil puertas, ahora recibe impresiones sobre su propio libro. "Hago crítica literaria, pero no me considero un crítico literario", expresó. Además, está abierto a que "destripen la novela" y mantiene los pies en la tierra: "No espero que mi obra magna sea la primera que publico, sino que quiero mejorar". El feedback está siendo satisfactorio y, según ilustra el autor, la obra ya lidera rankings en Amazon.

"Nuestro último verano" es la primera obra de ficción que publica y asegura que tuvo "dudas a la hora de lanzarla, fruto del miedo por el salto al vacío de publicar. No quería que me encasillasen, así que aposté por una novela realista contemporánea".

El joven lucense estudió Periodismo en Madrid y, tras graduarse hace dos años, actualmente vive en Ginebra (Suiza), ya que trabaja en una agencia de consultoría educativa. Pese a la distancia, no olvida sus orígenes. Nació en Oviedo y se crió en Lugo, donde tiene a su familia y amigos. "Últimamente no voy mucho a Lugo y lo que más echo de menos es la cercanía y la vida pausada", expresó el escritor.

Aunque muchos podrían pensar que es autobiográfica, García Mouret asegura que la novela no está basada en una experiencia real vivida por él.

La obra se ambienta en un camping de Asturias y, por ello, reivindica: "Soy partidario de romper una lanza por nuestros propios enclaves, que conocemos y disfrutamos". Asimismo, no descarta escribir en gallego y orientar una futura novela en Lugo.

La obra se ha publicado en un verano atípico, que impide que se hagan las presentaciones y los clubes de lectura habituales. Precisamente, el confinamiento hizo que Sebastián sacase la conclusión de que era importante lanzarse. La novela se escribió antes de la pandemia, lo que hizo que se llegase a plantear modificarla para incluir las circunstancias actuales. "Finalmente, decidí que fuese una vía de escape de la situación actual, imaginar un universo alternativo, con las inquietudes e inseguridades de los protagonistas", concluyó.

El coleccionista de mundos

Sebastián García Mouret, en el verano de 2012, creó su canal ‘El coleccionista de Mundos’ en Youtube, dedicado al fomento de la lectura entre los más jóvenes. Hoy en día tiene 258.000 seguidores y millones de visualizaciones en sus videos. Su contenido traspasa fronteras y llega hasta América Latina. Ha tenido la posibilidad de entrevistar a escritores consagrados como Dan Brown, autor del Código da Vinci.

Internet

"La literatura se ha abierto un nicho en internet. Es una comunidad muy entregada, con posibilidad de conocer a gente con las mismas pasiones", expresó.