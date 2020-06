Alejandro Rodríguez Robledillo publica un retrato de la era pos-Covid

El confinamiento fue especialmente fructífero para Alejandro Rodríguez Robledillo, un trabajador social asturiano afincado en Lugo desde hace años. Del encierro, salió su tercer libro, la novela Madrid 2043, donde busca dibujar cómo será una sociedad pos-Covid.

Las horas de encierro del confinamiento dieron mucho de sí en la mente creativa de Alejandro Rodríguez Robledillo. Este trabajador social -con plaza ahora en la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple- presentará el próximo viernes su última novela, editada por él mismo, Madrid 2043, en la que retrata, en 150 páginas, su idea de cómo será lo que nos espera después de la pandemia. La cita será a las ocho menos cuarto, en Balmes. Como dice el autor, "al aire, sin público" dado que la asistencia, por razones sanitarias, "estará prohibida".

"Es una distopía sobre el Covid en la sociedad madrileña de 2043, dividida en guetos de inmunes y no inmunes, y ahí utilizo mis conocimientos como trabajador social para prever la crisis que va a haber"», resume.

La novela saldrá a la venta el próximo miércoles en su web, www.alejandrorobledillo.com. La idea surgió en pleno confinamiento, en una charla con su mujer sobre cómo les influiría a sus tres hijos el hecho de estar viviendo en una sociedad sin abrazos ni ningún tipo de contacto físico con el otro. "Me preocupa mucho cómo van a percibir mis hijos el contacto humano o un beso en público. Quizá lo vean, en el futuro, como algo asqueroso, de otra generación y piensen que esta nueva forma de vida, sin mostrar afectividad, sea más sana porque previene enfermedades", comenta Robledillo.

La novela se desencadenó muy rápido. La escribió en algo menos de un mes y la terminó justo el primer día de la fase 0. El autor reconoce que el hecho de haber escrito este libro le hizo sentirse más distraído durante el confinamiento.

"Soy un escritor muy rápido. Cuando estoy con un libro, me encierro día y noche y escribo sin parar. Es un libro corto, que se lee, como mucho, en seis horas, en el que trato de poner el foco de alarma en los riesgos no solo sanitarios, sino sociales, que va a haber en la sociedad posCovid, una sociedad en la que los hábitos de vida se van a ver modificados por completo, con el riesgo de que hayan llegado para quedarse. Se evitará el contacto con los demás. Será una sociedad con personas inmunes y no inmunes y una mayor separación entre ricos y pobres. También habrá una automatización de los empleos y, en cambio, se potenciará la industria nacional", afirma el autor.

Madrid 2043 cuenta la historia de un hombre que quiere inmunizarse para conseguir un pasaporte sanitario y poder viajar o tener pareja fuera de su ámbito social. "Retrata una sociedad en la que la tecnología tiene un fuerte poder. El protagonista lleva un móvil en el que una asistenta, al estilo de Cortana, juzgará cada uno de sus movimientos sociales y sus hábitos de higiene. Hay, además, un trabajador social que decidirá quién podrá entrar o no en el programa de inmunización", señala Alejandro Rodríguez Robledillo.

La visión futurista del pos-Covid del autor de Madrid 2043 no es nada optimista. De hecho, el eslogan del libro es "No todo sale bien". "El lenguaje optimista es necesario a corto plazo pero a largo plazo hay que saber los riesgos, y ser pesimista, para poner a salvo vidas", indica Alejandro Rodríguez Robledillo que, ante esta negra perspectiva, defiende la renta mínima vital como una forma de revertir la dignidad entre la población más desfavorecida.