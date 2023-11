La retranca gallega se viraliza

"Hay gente que me quiere agredir por mis chistes, yo soy una de ellos". Esta es la tarjeta de presentación en su perfil social de @simbeli_, que es la cómica que lleva dentro la ingeniera informática lucense Alejandra Lugilde. Sus sketches humorísticos le han permitido situarse en el puesto 152 en el ránking de los streamers españoles más influyentes en TikTok, con 1,1 millón de seguidores. Prueba también de su éxito son las 222.100 visualizaciones que tienen de media sus videoselfies, que suelen recibir unos 42.700 me gusta.

Ale Lugilde, que tiene 28 años, es ingeniera informática de día y cómica en redes sociales en sus ratos libres. "Tengo mi curro de persona seria, de persona adulta, duro, con gente a mi cargo. @simbeli_ por las mañanas es otra, es Alejandra", aclara.

Asegura que "no descarta" subirse a un escenario real, en vez de al virtual, para interpretar un monólogo en directo cara a cara con el público. Pero por ahora no ha dado ese paso porque dice que no tiene tiempo debido a sus obligaciones laborales. En la multinacional en la que trabaja suele tener a su cargo a diez empleados para los diferentes proyectos que les encargan.

Asegura que si tuviese que dejar su trabajo, podría permitirse vivir de lo que monetiza con las redes sociales. Y es que además de esos 1,1 millones de seguidores en TikTok, @simbeli_ tiene 276.000 en Instagram, 74.000 en Facebook y 18.000 en Twitch.

La amplia repercusión que tienen sus sketches no supone una presión añadida para esta ingeniosa joven lucense para que siga maquinando divertidas historias que atraigan a sus seguidores. "No me agobio. No me afecta porque no vivo de esto, lo hago por diversión", precisa.

Ale Lugilde explica que no tiene una fuente de inspiración para sus historias. "Es completamente improvisado, aleatorio, lo que se me viene a la cabeza... No me baso en el día a día", indica la tiktoker lucense, que viraliza la retranca gallega en las redes sociales.

Como dice que hace "bromas en cualquier momento", Ale Lugilde, que se quedó a vivir en Madrid tras graduarse en Ingeniería Informática, recuerda que sus compañeros, primero en la Eso en el colegio de los Maristas y después en el bachillerato en el de las Josefinas -con un impasse en 1º de Bac en Sacramento (EE.UU.)-, ya le "animaban" a grabar vídeos para crear su propio canal en YouTube, "antes de que existiese TikTok", la red social en la que asegura que se siente más cómoda.

Hace dos años y medio, en marzo de 2021, comenzó su flirteo con las redes como creadora de contenidos. En la pandemia subió a YouTube vídeos con recomendaciones sobre los Sims, el juego de simulación social. Ahí no daba la cara. Viendo el éxito, le animaron a probar en otras plataformas. Lo hizo en Twitch y después aterrizó en TikTok interpretando sus cortas historias cómicas.

Ese videojuego en el que los usuarios crean personajes, construyen sus casas o les encuentran un puesto de trabajo, entre otras funciones, fue precisamente en el que se inspiraría Ale Lugilde para denominar el avatar con el que navega por las redes sociales, @simbelli_.

Éxito

La streamer lucense asevera que es "difícil despuntar" en el humor en las plataformas porque considera que este es "un nicho que está saturado". Además, agrega que "lo que nos hace gracia a unos, no les hace gracia a otros".

"TikTok es muy random. En otras redes puedes trabajar y crecer. En TikTok tienes que caer bien. Si lo que haces gusta, genial, si no, corres el riesgo de que seas flor de un día", precisa.

Pese a esa feroz competencia, supera el millón de seguidores y tienen un promedio de 222.100 visualizaciones sus videoselfies, que le suelen gustar a uno de cada cinco usuarios. "Ahora estoy en una posición cómoda que sé que suba lo que suba va a tener muy buenas visualizaciones, Cuando empiezas tienes que fijarte unos horarios, subir dos tiktoks al día. No te puedes tomar respiros", afirma Ale Lugilde.

@simbelli_ atribuye el éxito de sus creaciones a dos motivos: "Es una mezcla entre que gustan y la suerte". En su condición de ingeniera informática concreta que cuanto más gustan sus vídeos "el algoritmo favorece que más gente los pueda compartir".

Desde Howarts, Salem o Pokemon hasta la cotidianidad

@simbeli_ que a veces se caracteriza en sus sketches, detalla que bromea en sus vídeos desde con Harry Potter en Howarts, la "absurda" persecución que sufrieron las brujas de Salem en el siglo XVII o los entrenadores de los Pokemon para que evolucionen sus personajes hasta la torpeza en el primer día de trabajo en diferentes profesiones, incluida la de streamer, o cómo librarse de una forma absurda de una multa de tráfico.

"No me tengo que sentar a pensar ideas. A lo mejor estoy haciendo cualquier chorrada y se me ocurre", explica Ale Lugilde sobre cómo se inspira para crear sus contenidos.

Inteligente + absurdo

Sus seguidores definen el humor de @simbeli_ como "absurdo e inteligente" y por ahora la aplicación de ese binomio esta teniendo éxito, pese a la variopinta oferta que hay en las plataformas.

Nervios

La streamer lucense, que se define como "eléctrica", "inquieta" y "maniática" y que se declara una enamorada de las Matemáticas, reconoce que se pone nerviosa "siempre" antes de realizar sus directos en TikTok, aunque sea una práctica diaria.