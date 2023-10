El retorno constante a casa

Sergio Marey parece alegre a toda hora. Desde que lo conozco ha cumplido años inmune al desencanto que supone la vida. Mantiene esa actitud desde 1997, cuando nació. Su madre lo tuvo en Lugo, pero tachó el lugar en la partida de nacimiento con típex para reescribir Rois (Pol). Sus padres tenían un bar en Pol. Trasladaron su negocio y su Sergio a la Milagrosa cuando era un niño. Ya entonces sus sueños eran más altos que la vida. Desde ese desgarro vuelve a Rois, a casa de su abuela. Los estudios eran amarres feroces. "Estudei infantil e primaria en Lugo. Quixen ir ao instituto de Meira porque o autobús pasaba por Rois", pero no llegó más lejos del instituto Ánxel Fole.

Rois tiene una veintena de vecinos. "Hai una parella de rapaces, que volveron". Sergio está convencido de que Rois es su destino, como si le hubiesen echado las cartas de un tarot genético."Quero vivir nunha palleira que hai detrás da casa da miña avoa. Quixen ser veterinario para asentarme en Rois". Cuidaría de su perra, Maruja, cuando le infecten los achaques de señoras mayores.Valoró sanar animales, pero se dejó vencer por el arte. "A miña cadela chámase Maruja por Maruja Mallo", la creadora de Viveiro que deslumbró a toda la Generación del 27, de Miguel Hernández a Lorca. Rafael Alberti le confesó que era "la única razón que expone mi esqueleto para pulverizarse junto al tuyo".

Sergio Marey estudió moda en A Coruña. Fue incapaz de serenarse. Ni siquiera en la ciudad en la que el mar baila en la playa cada noche. "Todo estaba orientado a Inditex, á moda rápida de produción e consumo". Había empezado a ir a clase de pandereta en Pol siendo adolescente. El medio para huir del cielo gris de la moda fue recuperar ese aprendizaje, tocar nuevamente el cuero tenso de su tierra.

La distancia entre Rois e A Coruña son 116 kilómetros. Se fue a Madrid, a 508, para cursar un máster de diseño de bolsos. "Non daba creado. Entendín o que é a morriña, sentía unha morriña fortísima". Madrid es el casino que ofrece todas las oportunidades, pero parasita la salud. "Había que saír todas as noites para ter contactos e poder traballar".

Nuevamente en A Coruña, trabajó seis meses para una diseñadora, pero el magnetismo animal, que es un imán de afectos y paisajes lo agarraron para devolverlo a su sitio. En Lugo revive con su propia marca de ropa. La pandemia enfermó todos sus sueños estéticos. Renegó de los amancios, las telas y los bolsos para mirar hacia otras artes. "Decidín abrir un espazo de cultura e arte porque quería axudar a cambiar a sociedade a través dun pensamento critico".

La galería, claro, se abriría en Pol; "pero non era vible economicamente". Así que volvió a quedarse a media hora en coche del pajar de Rois que pretende restaurar. Montó la galería A Solaina, en la Milagrosa; donde promueve exposiciones, talleres, charlas o proyectos de libros. La música tradicional se ha instalado entre sus motivos para ser feliz. "Preguntáralle á miña avoa moitas veces se ela bailaba ou tocaba a pandeireta. Contestaba que non. Ela pensaba que as súas cancións e os seus bailes non tiñan importancia. Hai pouco bailei diante dela uns puntos da Terra Chá. Emocionouse e contoume de cando bailaba co seu home e as súas cuñadas. Paraban todos para velos". Ese día Sergio avanzó en su restauración del carro dorado del regreso.