"El reto no es tanto la tercera ola; es aguantar toda la actividad del Hula"

La tercera ola, sus particularidades y las razones por las que Lugo está, por el momento, eludiendo el colapso que sí perciben otros hospitales son algunos de los temas que el doctor Pérez de Llano, jefe del servicio de Neumología del HULA, trata en esta entrevista.

¿Nota alguna diferencia entre esta y las otras olas? En el perfil del paciente, su manejo…

En el manejo sí, han cambiado los tratamientos, algunos sabemos que no valen y otros creemos que pueden valer. Creo que tenemos más habilidad clínica para distinguir los pacientes que van a ir mal de los que pueden ir bien y que pueden ser dados de alta más precozmente. Probablemente, al estar más ‘resguardados’ los pacientes de las residencias, baja la edad media de los pacientes. Aquí tenemos una circunstancia que es un poco diferente a otros hospitales, en el sentido que el ratio de los hospitalizados con respecto a la Uci es bajo. Hoy, si no me equivoco es de 45/20, 45 ingresados en planta, 20 en la Uci. Parecen muy pocos en planta para tantos en Uci. Procuramos optimizar el ingreso: dar de alta a los que no corren peligro, evitar ingresos que no parecen ser necesarios y quedarnos con los pacientes potencialmente más graves.

¿Eso sería porque se selecciona bien al paciente que ingresa?

Puede indicar eso. Y que al paciente que ingresa y no tendría que ingresar le damos de alta en 24-48 horas, somos muy rápidos…

Cuando los médicos dicen que se optimiza el ingreso, que se ingresa solo a quienes se pueden beneficiar de él, habrá pacientes que puedan pensar que se les manda a casa muy rápido…

No, cuando se lo explicas a la gente lo entiende. Hoy por ejemplo he dado tres altas y lo he hecho: usted se va a casa porque pensamos que no corre riesgo, por sus análisis, porque no ha progresado en estas 24/48 horas que estuvo aquí, porque su edad y su condición es de pronóstico favorable y además lo van a vigilar por teléfono y en cualquier momento, si vemos que la cosa no va bien, los traemos de nuevo al hospital. Y en general lo entienden perfectamente.

¿Por qué cree que Lugo tiene un número de ingresos contenido, proporcionalmente menor que el de otras áreas pese a recibir pacientes de otras zonas y al aumento de incidencia?

Pienso que se debe a muchos factores. En primer lugar, la gestión, porque los responsables son, en último término, los gestores, para lo bueno y para lo malo. Creo que ha sido realmente muy buena, que han tomado las decisiones justas y adecuadas durante muchos meses y han hecho un trabajo ímprobo. Hay una buena planificación del funcionamiento del hospital, de los circuitos de Urgencias, de la telemedicina. Hemos hecho una cosa que en otros hospitales no han hecho y yo creo que es buena, que es lo que hemos llamado ‘democratizar el virus’, que cada paciente tenga el médico que mejor le pueda ayudar. Te encuentras con pacientes que tienen un problema cardiológico pero que han dado positivo al virus como puede dar cualquiera, a estos es mejor que los lleve un cardiólogo. A alguien que se rompe la cadera y le haces una PCR y es positiva tiene que llevarlo un traumatólogo... Creo que la capacitación de los médicos que atienden covid es buena. Participan internistas, geriatras, especialistas de Enfermedades Infecciosas y neumólogos. Es decir, es una suma de factores. Y en lo que insisto muchísimo es que esto no es casualidad, el trabajo estaba hecho desde hace años.

¿Cree que este es un hospital que se satura menos que otros?

No es que lo crea, es que lo sabemos, es un hecho. Aquí nunca un paciente ha tenido que esperar días para tener una cama. En Santiago o Coruña algunos pasan días en Urgencias esperando un hueco. En Ourense, me dicen los neumólogos cada año que tienen 140 pacientes ingresados o 120. Y en Santiago exactamente igual. Es decir, eso es un problema crónico, de manejo de algo que sabes que va a ocurrir y que tienes que organizar para que impacte menos. Todos los años vas a tener un pico de infecciones víricas y de gripe. Este año no hay porque está el coronavirus y las medidas anticovid han preservado de la gripe y otros virus respiratorios. Pero es que el año que viene, si esto desapareciese por suerte y con las vacunas, volvería a ocurrir lo mismo en todos los sitios salvo que cambies algo. Es una labor de años.

¿Qué se ha hecho para poder llegar a esta situación?

Aquí le puedo hablar de lo que ha hecho Neumología. Nosotros hemos pensado que los pacientes crónicos que se agudizan tienen que tener un acceso rápido y especializado al hospital. Si tú tienes Epoc en Lugo, estás seguido por Neumología, tienes un virus y te encuentras más fatigado, al día siguiente te ve un especialista en el hospital de día. Esto marca la diferencia porque, en el hospital de día, de los miles que han venido a lo largo de los años, menos del 5% acaba ingresando.

Pero el resto de hospitales también tienen hospitales de día…

Pero no tienen este sistema a demanda. Además, aquí había programas de telemedicina funcionando desde hace tiempo. Teníamos también el programa de reingresadores, pacientes que necesitaban una atención repetida a lo largo del tiempo y ya estaban siendo seguidos por enfermeras expertas. Tenemos un programa para los paliativos, novedoso en casi toda España, con el servicio de Hospitalización a Domicilio… Llevamos trabajando con otra forma de entender la Medicina muchos años. Es también trabajo de cualificación, que haya consultas expertas… es difícil encontrar una sola causa, pero no es una casualidad y no ocurre solo con el coronavirus, ha ocurrido siempre.

Entonces, y pese a la incidencia, en el hospital se está llevando bien esta tercera ola.

Sí, estamos recibiendo pacientes de otras áreas y podríamos recibir más. El único factor limitante es quizás el personal, cómo encontrar más personal de Enfermería, por ejemplo, para abrir otras plantas. El reto actual no es tanto aguantar la tercera ola sino aguantar la actividad normal del hospital. No me preocupa tanto el aflujo de pacientes con covid, creo que eso lo vamos a aguantar bien, como que, si tenemos muchos, tengamos que empezar a suspender alguna cosa, algo que desde la primer ola no hemos hecho. Entonces sí, pero con la experiencia que tengo ahora no lo hubiera hecho. De lo que más contento estoy es de seguir haciendo lo mismo que antes, de no tener que suspender nada y causar un perjuicio a los pacientes que no son covid. En el hospital se ha mantenido muy bien la actividad ordinaria, y solo ahora se empieza a discutir si hay que reducir algunas cirugías. La mayoría de hospitales de España no sueñan aún con una actividad ni medio normal.

Ahora que ya ha visto muchos ¿el paciente de covid se ha vuelto rutinario? ¿Sabe predecir cómo va a ir un paciente?

Nunca se puede decir al cien por cien, pero tenemos más seguridad a la hora de dar un alta, por ejemplo, o a la hora de extremar precauciones con algunos pacientes que pensamos con algunos datos clínicos o analíticos que puedan ir peor, o a la hora de intensificar un tratamiento… Tenemos más habilidad clínica y sabemos más o menos quién se puede complicar y quién no.

¿Hay reingresos de pacientes con coronavirus, pacientes que reciben el alta y tienen que volver a ingresar posteriormente porque se les complica la enfermedad?

Algunos. Pero no muchos. Yo, personalmente, dos en el mes de septiembre u octubre. Pero no ha habido muchos, en general. Entre que se pueden dar bien las altas y a lo mejor la teleasistencia postalta funciona bien no hemos tenido muchos la verdad. No es algo que ahora mismo me preocupe, salvo que venga la cepa británica que, por lo visto, reingresan más. Si esto es así podrían aumentar porque la cepa británica parece que acabará imponiéndose y convirtiéndose en la dominante. La actual se impuso sobre la que se encontró inicialmente en China, así que cabe suponer que se imponga esa.