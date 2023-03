Le retiran 30 meses el carné de conducir tras dar 1,17 en alcohol

Un conductor fue condenado a 2.520 euros de multa y a dos años y medio de retirada de carné por conducir bebido por la capital lucense y negarse a realizar la prueba de alcoholemia de contraste. Los hechos sucedieron sobre la una y media de la madrugada del 10 de octubre de 2021, cuando el acusado conducía su turismo por la Rúa Santiago "con sus facultades disminuidas por el consumo previo de alcohol".

El hombre realizó una maniobra de conducción extraña y aparcó su turismo subiéndolo a la acera. En ese momento, una patrulla de la Policía Local observó que el hombre presentaba síntomas de embriaguez y lo sometió a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó una tasa de 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi cinco veces más de lo permitido.

Según el atestado, el conductor presentaba además síntomas de embriaguez, "como agotamiento, olor a alcohol, rostro pálido, ojos brillantes con notable capa húmeda, pupilas algo dilatadas, comportamiento arrogante, habla pastosa, halitosis alcohólica fuerte de cerca, repetición de frases y deambulación titubeante, circunstancias que disminuían sus facultades para el manejo del vehículo".

Ante esta situación, los agentes le dijeron al conductor que lo iban a trasladar a dependencias policiales para realizarle otra prueba con el etilómetro de precisión. Sin embargo, y a pesar de ser informado de las consecuencias de su negativa a someterse a dicha prueba, el hombre se negó reiteradamente.

El juzgado de lo Penal 2 de Lugo condenó al hombre por dos delitos contra la seguridad vial y la defensa recurrió el fallo, alegando que el acusado no iba conduciendo y que no fue informado de que negarse a soplar fuese delito. Sin embargo, la Audiencia concluye que "no se puede negar el hecho de la conducción, ya que el recurrente fue visto de manera directa por los agentes manejando el vehículo, apreciando por sí mismos que realizaba una maniobra de conducción extraña y aparcó el vehículo en la acera". Además, ve probado que el hombre fue informado de las consecuencias de su acción.