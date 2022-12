A retirada de vehículos dos cascos históricos, unha dinámica imparable

O foro Modelos de transformación urbana, organizado pola Axencia Galega de Noticias e o Grupo O Progreso en colaboración coa área municipal de Mobilidade do Concello de Lugo, repasou esta semana no Vello Cárcere as alternativas de éxito en Galicia de cidades e vilas deseñadas para as persoas, como destacou na súa intervención un dos participantes, Miguel Anxo Fernández Lores, quen analizou a transformación que o goberno do BNG levou a cabo en Pontevedra desde que chegaron a alcaldía no ano 1999. No encontro, moderado polo xornalista de El Progreso Xoán Carlos Vidal, participaron tamén o rexedor de Ribadeo, Fernando Suárez; a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, e o tenente de alcaldesa e titular da área de Mobilidade e Infraestruturas de Lugo, Rubén Arroxo.

Pontevedra, exemplo a seguir

O caso do cambio radical na mobilidade urbana sufrido nas últimas décadas por Pontevedra e que recibiu varios premios, foi considerado con un exemplo a seguir en cidades coma a capital lucense, segundo Rubén Arroxo. "Lugo non é igual que Pontevedra porque non hai dúas cidades iguales, cada unha ten que adaptarse á estrutura que ten, pero si hai cousas que funcionan e que son extrapolables", dixo o concelleiro nacionalista.

Aínda así, a transformación na capital pontevedresa de rúas en zonas peonís non foi doada polas reticencias iniciais dos comerciantes ou dalgúns cidadáns. "Había veciños que criticaban que non puidesen aparcar nuns barrios, pero logo eles estaban dacordo en que se peonalizase o seu", comentou Fernández Lores, que di que tiña localizado un Seat 127 que se adicaba a dar voltas pola cidade.

Ademais, deu un dato chamativo sobre o necesario que era acometer un cambio de modelo na mobilidade urbana: á súa chegada ao poder en 1999, Pontevedra recibía entre 80.000 e 150.000 coches ao día e tiña unha medida de densidade de vehículos por quilómetro cadrado que triplicaba ao centro de Madrid e quintuplicaba ao de Londres. "Era unha cidade na que máis do 70% do espazo público adicábase ao tráfico e as persoas debían conformarse cun mero 30% que, ademais, era inseguro e pouco atractivo para o camiñante", comentaba o alcalde.

Explicou que a súa estratexia foi dar volta a esas porcentaxes, "porque queriamos facer unha cidade pensada para as persoas", establecendo zonas peonís de plataforma única e asegurándose de que o tráfico se limitaba "aos coches imprescindibles para que unha cidade funcione". Lembrou que agora, segundo unha recente análise, "o 90% dos desprazamentos son andando".

Miguel A. Fernández Lores, alcalde pontevedrés: "En 1999, a densidade de vehículos por quilómetro cuadrado en Pontevedra triplicaba a do centro de Madrid"

"Despois de moitos anos demostramos que os coches necesarios para que a cidade funcione e sexa dinámica son moitos menos dos que pensamos e permite unha alta calidad de vida no espazo público", comentou o rexedor pontevedrés, que engadiu que o que se fixo foi restrinxir o uso dos coches na cidade, ampliar ese espazo público, calmar a velocidade dos coches a 30 quilómetros por hora desde o ano 2010 e desde o 2019 reducila a 10 nas zonas peonís. "Con iso conseguimos dúas cousas moi importantes, que a cidade crecera nun 30% no centro urbano, que a xente queira vivir nese espazo, que é agradable, accesible, e que levamos doce anos sen un morto por accidente de tráfico no centro da cidade; temos unha calidade do aire e, segundo un informe de Ecoloxistas en Acción, fumos a única cidade galega que nos 365 días do ano tiña as características de calidade que pide OMS, e só houbo unha cidade en España cuns datos semellantes a nós, que foi Logroño", destacou Lores.

Acabar coa rotonda da muralla

No coloquio, Arroxo destacou dúas das iniciativas impulsadas desde a súa área: o feito de que todas as zonas escolares sexan agora zonas de calmado de tráfico e por tanto máis seguras, e a peonalización da Mosqueira.

"Antes as cidade estaban cheas de nenos xogando e de xente, pero desde os anos sesenta as cidades fóronse deseñando para que o coche ocupase a maior parte do espazo público e ao final o que tiñamos eran beirarrúas cun metro e medio de ancho e nada máis", comentu o edil lucense, quen explicou que por iso a idea aplicada nestes anos pola área que dirixe "é que todos os barrios teñan sitios a cinco minutos onde a xente teña espazos nos que estar e que sexan seguros".

Sobre a seguridade que reportan estas medidas, Arroxo detallou que en Lugo, "ata hai pouco tiñamos 60 atropelos por ano, un Un momento do foro. victoria rodríguez número enorme e multiplicabamos por seis o número de Pontevedra. Aí había que incidir na seguridade vial e, como se fai, pois poñendo pasos de peóns elevados, rúas máis estreitas gañando espazo para as beirarrúas, para que se obrigue a ir máis despacio. Eses modelos son os que estamos tratando de traer ata aquí e nestes tres anos conseguíuse que todos os entornos escolares da cidade teñan agora espazos de calmado do tráfico e que sexan moitísimo máis seguros".

Rubén Arroxo, concelleiro de Mobilidade: "Ata hai ben pouco a Ronda da Muralla era unha gran rotonda, pese a rodear un elemento de tanto valor patrimonial"

O edil tamén recordou a singularidade de Lugo ao ter a "única muralla romana completa do mundo e a máis antiga; iso non é unha Torre Eiffel nin unha Estatua da Liberdade, é moito máis, o que pasa é que non somos quen aínda de poñelo suficientemente en valor. Iso marca a estrutura da cidade e todo ese espazo que a rodea debe ser una espazo no que entren só os coches de residentes, carga e descarga, transporte público e nada máis", destacou.

Tamén aludiu Arroxo ao tráfico que soporta a muralla que, segundo dixo, "era ata hai nada unha rotonda, seguramente a máis grande do mundo. Como pode ser que ese elemento patrimonial sexa unha rotonda?". O nacionalista apostou por abandonar ese concepto de protagonismo do vehículo e recordou que malia que non é doado aplicar políticas de reducción do tráfico, "noutros sitios funcionaron e precisamente sempre ocorre o mesmo: primeiro un conflito brutal, dise que todo vai ser un caos, que todo vai morrer e despois vese que todo funciona e todo mellora. Son dinámicas que se repiten, pero ao final conséguese e en Lugo temos que camiñar por aí", apostillou.

Arroxo aludiu tamén a que na transformación das cidades é necesario a recuperación do casco histórico, como fixeron Allariz, Pontevedra e Ribadeo. "Aquí tiñamos un proxecto moi importante coa recuperación da Tinería e a Xunta deixou de apostar no seu momento por ese proxecto e ralentizou o paso, pero iso é realmente algo moi importante para a nosa cidade. Dinamizar os espazos, non so quitando coches, tamén é importante, por iso programamos música na rúa, teatro na rúa, poesía na rúa, porque así conseguese que a xente saia á rúa aínda que chova ou faga frío e acabe aproveitando ese espazo público", subliñou Arroxo.

Bicicletas

Coexistencia fronte a carrís

Miguel Anxo Fernández Lores e Rubén Arroxo amosaronse a favor da coexistencia de coches bicicletas no casco urbano en lugar dos carrís bicis.



"A nosa organización política foi a única que se manifestou en contra do carril bici; de feito nós sempre defendimos que na cidade o tráfico tiña que ser de convivencia e calmado, por iso sempre apostamos por límites de 30 quilómetros hora e os carrís bici igual se poden facer en zonas concretas como Infanta Elena ou nese tipo de espazos, pero no resto non", comentou Arroxo preguntado polo público sobre o carril que se abriu este ano na cidade impulsado pola alcaldesa Lara Méndez e que xerou protestas veciñais.



Mentres, Lores destacou que a reducción da velocidade dos vehículos a motor contribúe a coexistencia porque dá seguridade aos ciclistas.

Allariz compite con Ourense

A alcaldesa de Allariz fixo fincapé na súa intervención no traballo feito polos gobernos nacionalistas nese concello desde hai trinta anos non para tentar conservar a poboación de Allariz, nunha provincia de claro declive demográfico como a de Ourense, senón para "competir" coa capitalidade e mesmo roubarlle veciños, atraídos por servizos, infraestruturas e un calendario de eventos potente.

"Somos un concello que ten agora mesmo 6.534 persoas empadroadas, que está no interior da provincia de Ourense e cunha dinámica difícil, porque estamos a falar dunha provincia que perde poboacion por desgraza a unha velocidade que da vértexe e que nos obrigaba a poñer en marcha non só un proxecto que incrementase a calidade de vida, que crease servizos, que tentase a revitalización social e económica. Creo que o reto fundamental era non desaparecer", dixo Cristina Cid.

Facendo un símil deportivo, a rexedora comentou que Allariz "xoga sempre na liga de non desaparecer e na que están a maioría dos concellos da provincia de Ourense" e recordou que cando empezou o BNG a gobernar, este municipio tiña unha "vocación industrial que estaba a desaparecer" polo que o Concello tivo que ser un axente dinamizador cun proxecto que se substentaba en facer os equipamentos e servizos non só para mellorar o que había senón directamente para ir a competir coa capitalidade, con Ourense. "O que intentamos é roubar xente aproveitando esa cercanía coa capitalidade", por iso nós sempre dicimos que Allariz non está a 18 quilómetros de Ourense, senón que Ourense está a 18 quilómetros de Allariz", destacou Cid.

Cristina Cid, rexedora de Allariz: "Nós non decimos que estamos a 18 quilómetro de Ourense, senón que Ourense está a 18 quilómetros de Allariz"

Entre os pasos dados para conseguir revertir a situación de declive, a alcaldesa destacou que comezaron coa rehabilitación do casco histórico e do entorno do río Arnoia, para "poñer en valor eses tesouros e comezar a ter actividade residencial, comercial e tamén turística". "O seguinte foi ter equipamentos e servizos, como dotacións deportivas, piscina climatizada, calendario de eventos culturais e recreativos durante todo o ano e competir noutra liga que non era a nosa, a das grandes cidades", engadiu.

Así mesmo, a rexedora dixo qe non se esqueceron doutra línea importante, recuperar os núcleos rurais que estaban abandonados e poñelos a producir, fomentando a gandeiría e a agricultura, ademais do comercio no casco histórico e o turismo. "Deste xeito, desde hai trinta anos estamos a crecer sostidamente, nin un só ano baixamos en poboación nun entorno tan complicado como é o da dinámicada provincia de Ourense", comentou Cristina Cid.

Plan A e plan B en Ribadeo

A principal transformación que viviu Ribadeo e que destacou o seu alcalde durante o foro foi a recuperación do rico patrimonio arquitectónico do casco vello, unha labor que non foi doada.

"De 2003 a 2007 fun tenente alcalde, pero non é o mesmo. Xa como alcalde tentamos facer cousas e en 2007 fixen unha pequeña tourné discreta por Allariz e Pontevedra, para importar cousas, tentei copiar para traer pero non podía, porque eran outras dináminas, pero viñen cunha gran idea, poñer o valor o noso", sinalou Fernando Suárez, quen viu que o que precisaba Ribadeo era recuperar o seu patrimonio. "O primeiro foi dotarnos de instrumentos de planeamento; houbera un plan xeral pero anulárase, e rexíamonos por unhas normas dos anos setenta; e non había plan para o casco vello porque se anulara a aprobación inicial do Peprich. E houbo que crear todo iso e andar sobre tres principios básicos: seguridade, salubridade e ornato, ademais da accesibilidade", comentou.

Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo: "A peonalización hai que aplicala de xeito progresivo, dosificando a información para que a poboación a asuma"

Para facer todo isto, Suárez destacou que puxeron en marcha dous plans: "O plan A, con diálogo, receptividade, axuda e alfombra vermella, pero moitas veces eso non funciona, e hai que ir ao plan B, que é un xeito duro de facelo. E iso é complicado, porque as multas do Concello non se entenden", dixo o rexedor, que recordou que as primeiras sancións enviadas ían para ao lixo. "Custou anos facelo entender, mandando cartas dicindo que había axudas para arranxar inmobles e que se non o aproveitaban ían ter que requerirllo dunha maneira proactiva e iso significa: voulle ter que meter unha multa", recordaba Suárez, Engadía que finalmente o propietario arranxaba o inmoble e mesmo se acababan por poñer dacordo familiares con herdanzas que nin se falaban. "Todo esto empezou hai case vinte anos e agora hai que dar unha volta polo casco vello para velo. Temos imposto multas, feito execucións subsidiarias e foi como unha roda que xira e agora todo se amaña e se quere vender logo, e hai vida", dixo.

Peonalizacións

Estratexias fronte a protesta inicial

O rexedor de Ribadeo falou da estratexia que deben ter os gobernos para eliminar o tráfico rodado das rúas. "Cando empezamos a peonalizar, había comerciantes que preguntaban onde ían aparcar e, ás veces, cando se contan os plans... se un lle tivera dito á xente o queriamos facer non estaríamos aquí, porque non se entendería e cada un está coa súa dinámica. Hai que ir pouco a pouco, non contando mentiras pero si medias verdades. Pero é verdade que vai ser todo peonil?, preguntan. Bueno, vai ser semipeonil".



O problema das obras

Fernández Lores tamén recorda que cando empezaron a peonalizar en Pontevedra sempre dixeron que ía ser un "proxecto dinámico". "Ti actuabas nunha rúa e cando abres, afectas ao comercio e hai que explicar ben as cousas, pero cando se quitaban os valados e a xente enchía as rúas, xa non falaban de que volvesen os coches", comentou.