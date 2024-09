Resuelto el enigma de las ramas colgadas en las puertas de viviendas en Lugo: "Coloqueinas eu"

Varios residentes de Marques de Ombeiro, en Lugo, mostraron su preocupación por la aparición de unas ramas colgadas en las puertas de varios domicilios de la zona. Tras haber sido testigos de la okupación de una vivienda del barrio, los vecinos tenía la firme sospecha de que se trataba de una argucia de los okupas para comprobar si la casa estaba vacía antes de asentarse en ella.

Los residentes creían que detrás de esa acción estaban varias familias que pretendían llevar a cabo la okupación ilegal de los inmuebles. Según comentaban, los intrusos colocarían las ramas en las cerraduras con la intención de volver unos días más tarde. Si todo seguía como lo habían dejado interpretarían que la vivienda estaba deshabitada, por lo que procederían a su allanamiento.

Los afectados estuvieron varios días expectantes, vigilando las casas

Con este temor, los afectados pasaron varios días expectantes, vigilando las casas por si detectaban una nueva okupación. Sin embargo, sus conjeturas no eran acertadas y el pasado fin de semana lograron resolver el enigma de las ramas.

"As ramas coloqueinas eu"

Un vecino del barrio, Ramón, vivía ajeno a esta polémica hasta que el domingo por la mañana acudió a misa y el párroco le trasladó las sospechas del vecindario. "O cura díxome que os veciños pensaban que foran os okupas, pero as ramas coloqueinas eu. Son ramallos de Loureiro que se bendeciron na capela de San Nicolás das Saamasas. Pedínllo eu ao cura, que é meu primo, para poñelas nas portas de xente que quero ben, para desexarlles sorte e saúde", contó.

El hombre explicó que en ningún momento se llegó a imaginar que su gesto, llevado a cabo "coas mellores intencións", daría pie a tantas suposiciones, que nada tenían que ver con la realidad. "Puxen as ramas en casas que están habitadas, non vacías, para bendecir deste xeito as vivendas e as familias que viven nelas, ás que coñezo. Eu non vin a ningún okupa pola zona nin me enterei ata o domingo de que os veciños estaban preocupados polas ramas", señaló.

La Policía investigó los hechos tras el hallazgo de las ramas

Los vecinos de Marques de Ombreiro no llegaron a formalizar ninguna denuncia en relación a este asunto, pero la Policía Nacional de Lugo tuvo conocimiento de sus sospechas e investigó el caso, sin llegar a detectar ningún otro intento de okupación en el barrio.

Unos días antes del hallazgo de estas ramas, varias patrullas se habían desplazado hasta una vivienda de la calle, que había sido allanada por una pareja. Los agentes hablaron entonces con los okupas, quienes reconocieron que no eran los propietarios de la casa y accedieron a desalojar la vivienda sin oponer ningún tipo de resistencia.

Esta okupación dejó a los vecinos con un mal sabor de boca, por lo que, cuando vieron las ramas, relacionaron el hallazgo con el incidente que habían presenciado unos días antes.

Las sospechas de los residentes no eran descabelladas, ya que los agentes lucenses ya habían investigado hace tiempo un 'modus operandi' similar en la zona centro de la capital, donde los okupas se dedicaban a dejar pegatinas en las cerraduras de varias casas y regresaban unos días más tarde para comprobar si estaba rota o seguía intacta. Si no estaba manipulada, ocupaban el domicilio.