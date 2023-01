Restricciones al tráfico en O Ceao para realizar labores de poda

El Concello establece restricciones temporales al aparcamiento a las calles Artesáns e Industria, en O Ceao, para realizar trabajos de poda de los árboles que se realizarán en la jornada de este sábado.

En tanto, el domingo se cortará un carril de circulación en cada uno de los sentidos, en la Avenida Benigno Rivera para seguir con la poda. El corte de la avenida afectará al tramo comprendido entre las intersecciones con Artesáns e Industria.

🗣️ O edil trasladou, alén, que as tarefas foron programadas durante a fin de semana para ocasionar as menores molestias posibles á cidadanía e non afectar á actividade do propio Parque Empresarial.



