Los restaurantes lucenses prevén este mes un aluvión de comidas de empresa

Los dueños de los restaurantes de Lugo confían en que este será un mes animado para las llamadas comidas de empresa, tras dos años seguidos sin este tipo de celebraciones debido a la pandemia. Algunos establecimientos de hostelería ya tienen completo su aforo para el viernes 16 y el sábado 17, que es el fin de semana más demandado porque es el previo al de la Nochebuena. Los grupos han sido precavidos para realizar sus reservas. El precio medio de los menús cerrados que encargan se mueve en torno a los 50 euros.

"Se ve que los lucenses tienen muchas ganas después de un par de años sin celebraciones", afirma José Luis Pardo, de la parrillada El Boni. En 2020 no se permitieron por la emergencia sanitaria y el año pasado hubo una avalancha de anulaciones después de que las autoridades autonómicas recomendasen que no se celebrasen, pese a que no se habían fijado restricciones específicas.

José Luis Pardo asegura que tiene ya "un 80%" de ocupación en su establecimiento para los viernes y los sábados de entre los días 3 y 30 de diciembre.

Manuel Expósito, del restaurante Manuel Manuel, que ya tiene "lleno para la cena del día 16 y para la comida ya la cena del 17", asegura que "hay demanda y mucha animación", incluso ha recibido solicitudes de cenas de empresa para grupos de "60 o 70 compañeros de trabajo".

"Son celebraciones atrasadas porque no pudieron hacerlas el año pasado", precisa este empresario de hostelería.

Coincide con esas halagüeñas expectativas Armando Méndez, de la arrocería Os Cachivaches, que afirma que "las comidas de empresa son un éxito" y que, en su caso, ya se vienen celebrando desde la semana pasada.

"Empeza a soar o teléfono e a pedir orzamentos. Parece que está animado", asegura el cocinero Álvaro Villasante, del restaurante Paprica, que añade que "polos meus 15 anos de experiencia, con crise e todo, o Nadal é un momento no que a xente mira menos para o peto e bota para adiante porque quere celebralo coa familia, os amigos ou os compañeiros de traballo". Villasante asegura incluso que hay grupos que incluso esperan a que pasen las fiestas navideñas para compartir mesa y mantel.

Precio de las cenas

Estas comidas de empresa son con menús cerrados. Su precio medio suele ser de unos 50 euros, según coinciden varios dueños de restaurantes lucenses consultados.

Armando Méndez explica que desde este viernes su establecimiento ya tiene cartas de menús especiales para estas comidas y cenas que van desde los 40 euros. En su caso los grupos tienen que ser de al menos ocho comensales para degustarlos.

Manuel Expósito explica que los asistentes no suelen pedir marisco en estos menús porque "se les escapa de precio" y porque, a su juicio, "buscan más reunirse, salir, la fiesta... que la comida".

"Para las comidas de empresa no es típico el marisco, es más propio para los encargos de Nochebuena o de Fin de Año", precisa uno de los socios de la arrocería Os Cachivaches.

Innovaciones en los menús

Los propietarios de restaurantes de la capital lucense coinciden en que para los menús de las comidas de empresa se demandan novedades.

El dueño de El Boni explica que, en su caso, le piden "unos entrantes más modernos y elaborados", que no desvela para sorprender a los comensales, que completan después, por ejemplo, con cachopo, entrecot o arroz con chuletón.

Armando Méndez apuesta por el steak tartar, platos con trufa negra e incluso centollo porque asegura que esta está siendo "una temporada buenísima" para este crustáceo.

Por su parte, el cocinero Álvaro Villasante alude al capón, el pollo, los patés y, de postre, los turrones de fabricación casera.

Reservas para el 30 de diciembre desde hace un par de meses

La mayoría de los lucenses han sido prudentes para hacer sus reservas para estas fechas.

"Este año han sido más previsores. Como preveían que iba a haber muchas celebraciones creían que no iban a encontrar sitio", afirma Manuel Expósito, que tuvo solicitudes con un mes de antelación.

Pero la palma se la lleva José Luis Pardo, que "desde hace dos meses" tiene una reserva para el 30 de diciembre, víspera de Nochevieja.