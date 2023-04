El restaurante La Palloza albergará un hotel que tendrá 50 habitaciones

El restaurante La Palloza se convertirá en un hotel a partir de abril del año que viene. El establecimiento fue adquirido por el empresario Carlos Cebrián, gerente de la cárnica Megaro Foods asentada en Castro de Ribeiras de Lea, con el fin de darle un nuevo uso al establecimiento que, además de seguir siendo restaurante, albergará también un hotel con 50 habitaciones.

Para llevar a cabo el proyecto, no será necesario ampliar el edificio. La idea de Carlos Cebrián es acondicionar la parte de arriba del actual inmueble, destinada a salones y una cocina, para reconvertirla en un hotel. Entre tanto, la parte de abajo seguirá acogiendo el restaurante y varios salones para eventos.

"Nuestra idea es dar un nuevo enfoque al proyecto de La Palloza y seguir compaginando la actividad de restaurante con la nueva, de hotel", explica el empresario.

El hotel de La Palloza está concebido, en un principio, para dar servicio al turismo vacacional pero también está pensado para dar habitaciones a trabajadores y al personal que puedan mover las distintas empresas de los polígonos industriales de O Ceao y As Gándaras. Por el momento, se da un plazo de un año para poner en marcha todo el proyecto.

"El establecimiento estará cerrado este año, mientras que se llevan a cabo las obras. Esperamos poder inaugurarlo en abril del año que viene y lo abriremos cuando todo el complejo esté activo", afirma Cebrián.

Este empresario catalán, asentado en Lugo desde hace diecisiete años, asegura que decidió comprar La Palloza y hacer esta inversión para "contribuir con el desarrollo" de esta provincia.

"Al final, tienes un compromiso con el entorno donde tienes tu actividad, con el desarrollo de Lugo. Y la idea es avanzar en posicionar Lugo dentro de Galicia también con este proyecto", indica.

Carlos Cebrián está ahora en negociaciones con distintas cadenas hoteleras para llevar la gestión del nuevo complejo de La Palloza, del que todavía no sabe si conservará el nombre.

"¿Quién no conoce La Palloza en Lugo? Pero el nombre aún no sabemos si se conservará o no ya que dependerá de lo que diga la cadena hotelera que gestione el complejo y con las que ahora estamos en negociación", apunta el empresario.

No es la primera vez que Carlos Cebrián acomete un proyecto empresarial en el sector hostelero. Recientemente, también adquirió el restaurante ribadense La Aduana, que está siendo ahora remodelado para reanudar su actividad en breve.