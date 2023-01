Un respiro con esencias

De la energía desbordante de Bibí Bouza da cuenta el hecho de que lleva cuarenta años haciendo que Lugo esté en el mapa del voleibol. No parece mujer de estar muy parada, pero la presidenta del Emevé también disfruta a veces de reposar de la activísima vida que lleva, y entonces busca descanso en los espacios recogidos del centro y en la zona del río.

Se reconoce como lucense hasta la médula. "El eslogan Soy de Lugo y no lo niego parece hecho pensando en mí", dice riendo. Adora la ciudad, el invierno y la lluvia y, por eso, un rincón en el que siente que aflora ese Lugo que ama es el patio de la oficina de turismo de la Xunta, en la bajada hacia A Tinería desde la Praza do Campo.

Le gusta todo el centro, la tiene cautivada la Domus de Mitreo y presume de que "tenemos una ciudad preciosa, llena de lugares increíbles", pero reconoce que casi levitó cuando descubrió ese patio de A Tinería. Le pareció encontrar allí la esencia de lo gallego y hasta cree que no hay mejor lugar para sentir la lluvia caer.

Profesora de Inglés en el instituto Ánxel Fole y ocupada con un trabajo ingente en el Emevé, a Bibí Bouza no es que le sobre precisamente el tiempo. Y sin embargo, se nota que le gusta robarle minutos al día para paladear su ciudad. Va siempre caminando al centro, evita todo lo que puede el coche para ir a trabajar y reconoce que, con frecuencia, da rodeos importantes para llegar a los sitios solo por el placer de caminar un rato por el casco histórico, "despejando la cabeza y respirando aire fresco".

Quizás influye que en el centro están las esencias de la ciudad que ama, pero también su propia cuna. Creció en Bolaño Rivadeneira, en el seno de una numerosa familia con la que compartió siempre una misma pasión deportiva.

Es una institución del voleibol, referente sobre todo para los lucenses, pero su encuentro con ese deporte no fue en Lugo, sino en la costa. Lo que para ella empezó como un juego de verano acabó convirtiéndose en media vida y quizás por el hecho de que ese hallazgo vital se produjo junto al mar, Bibí Bouza se pone a reivindicar Lugo y no se para en los límites de la ciudad. "Vale que las playas de Bali son maravillosas, pero las nuestras no tienen nada que envidiarles", dice. Arenales que disfrutar hay muchos, y en toda Galicia, pero a ella la tienen conquistada especialmente los de Barreiros.

Viajera

Puede comparar porque ha viajado. Ha visitado algunos de esos destinos soñados por todos y reivindicar el valor que tiene salir a conocer mundo, pero también dice que a ella le ha servido para saber que en Lugo hay grandes maravillas, que solo hay que saber ver y disfrutar.

Y ella va por la vida viendo y sabiendo apreciar los encantos que encuentra en cada rincón de la ciudad. A veces puede que se ensimisme en el disfrute de esos recorridos hasta el punto de despistarse con la gente, pero es que a su vera han crecido ya tantísimos lucenses que a veces hasta le cuesta discernir a cuantos reconoce por haber pasado por sus aulas del instituto y a cuantos por ser parte de la familia inmensa en la que se ha convertido el Emevé después de cuatro décadas de existencia.

Y eso que su mirada cambia según el modo de actividad en el que está en cada momento. Reconoce que no hay espacios deportivos que estén en el top ten de sus lugares favoritos de Lugo. Quizás le pasa, reconoce, porque "yo veo el Pabellón Municipal y lo que hago es ponerme las pilas". Parece que cuando está en modo trabajo, aparca su ojo para apreciar paisajes o los estímulos de la arquitectura.

Gustos naturales

EL MIÑO La naturaleza que rodea Lugo le gusta mucho a Bibí Bouza, que disfruta caminando, aunque no tiene mucho tiempo para dedicarse simplemente a recorrer senderos. No le sobran los minutos, pero alguno arranca para hacer deporte.



RINCONES DEL CENTRO Se diría que no hay rincón del centro de la ciudad que no le guste y aprecia lugares de gran valor arquitectónico y patrimonial, desde el atrio de la catedral a Doutor Castro.