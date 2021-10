Un respeto para un mito del rock

Los mitos merecen respeto y eso es lo que ofreció, y sobradamente, el público de Lugo a El Drogas, la estrella del gran concierto de rock de este San Froilán.

El navarro subió al escenario con algo de retraso, pero eso no impidió la entrega ni la emoción de escuchar a un símbolo de la tradición del mejor rock nacional. Y, además, según dijo, esta era su primera vez en la ciudad.

El recinto acotado para el concierto no se llenó completamente, lo que para nada significaba que el público diera la espalda al concierto del exlíder de Barricada. Era solo que un concierto como ese pide bailar, tomarse una cerveza... Y por eso muchos optaron por quedarse fuera del espacio acotado, donde las normas obligan a estar sentado. Así que el gran ambiente estuvo en la zona "libre" de Santa María.

Temas de su carrera en solitario, y por supuesto de Barricada, marcaron el concierto de un músico que sigue muy en forma y que acaba de presentar un disco que prueba su creatividad y su capacidad de seguir en la brecha.

Fue un concierto para salir con buen sabor de boca e irse a disfrutar de una de las grandes noches de las patronales.

Y para quien quisiera aún más música, quedaba aún otro de los grandes conciertos del día, el de María Arnal y Marcel Bagés, que encarnan un fenómeno crecido de forma casi discreta pero que lleva cuatro años arrasando, desde sus inicios en realidad. Una prueba:ganaron los premios MIN de la música independiente española ya con su primer disco, "45 cerebros y 1 corazón", que hacía referencia a los restos humanos encontrados en una fosa común del franquismo situada en el monte burgalés de La Pedraja.

Fue ese también un concierto de esos que se disfrutan y que ayudaron a descubrir nuevas fuentes a quienes vivían aún ajenos a la aportación musical de esos dos catalanes.

Esas citas en Santa María y Horta do Seminario llegarían para saldar un buen día de música, pero el San Froilán de este lunes ofreció mucho más, incluido, también en Santa María, el concierto de Proyecto Valley o el de Galyrion.

Y, además, el que no bailó este lunes es que no estuvo en San Froilán. Oportunidades, desde luego, no faltaron para quien tuviera unas mínimas ganas de probar alegrías dando unos brincos.

En Augas Férreas hubo dos sesiones de verbena, la primera a media tarde, y fueron muchos los que probaron que ese tipo de fiesta tiene un tirón que se mantiene sólido en Lugo.

Y para los más nostálgicos, junto al Auditorio se volvió a celebrar una nueva edición de la Verbena Galega D"Antes.