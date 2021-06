Los residentes en O Carqueixo critican que se les prive del servicio de bus

Los vecinos que aún quedan en O Carqueixo se lamentan de que el autobús urbano haya dejado de prestar servicio en el poblado y denuncian que tienen que caminar un largo trayecto para llegar a la nueva parada.

La reorganización del servicio, dicen, causa serios trastornos a los residentes en los poblados y entre los más afectados están varios niños que dependían del autobús urbano para llegar al centro al que asisten y al que ahora ya no pueden llegar a la hora. "Antes el autobús estaba aquí a las ocho menos diez, pero ahora no hay autobús hasta las ocho y media, así que los niños no pueden llegar al centro", aseguran.

Aunque la mayoría de los niños van a colegios y tienen transporte escolar, hay al menos tres que dependían del autobús urbano, dicen los vecinos.

Las quejas entre los residentes de O Carqueixo, donde en estos momentos quedan unas ocho familias, se repiten también por el hecho de que, aunque caminen un buen trayecto para coger el autobús para llegar a la ciudad, este al final les deja en Fontiñas, ya que la línea no llega al centro.

Tendrían que hacer un trasbordo, pero eso supone pagar un sobrecoste y, advierten, se trata de familias con escasos recursos económicos. "Al final tenemos que hacer más de la mitad de los trayectos andando, porque somos gente de poco dinero", aseguran.

Con el nuevo servicio también quedan más aislados del Hula, aunque el hospital se encuentra en una zona relativamente cercana al hospital, e igualmente se complica el trayecto hasta el mercadillo de Frigsa, al que habitualmente acudían, dicen.

Los residentes en O Carqueixo replican así quejas que se están dando en barrios periurbanos o en zonas rurales, que se sienten perjudicados por la reorganización al basarse esta en buena medida en el establecimiento de líneas de transporte más cortas.