Residencia de ancianos: un problema para los centros que tampoco ayuda a los enfermos

Un cuarto de siglo después de la aprobación de la Ley General de Sanidad que impulsó un cambio radical en el enfoque médico para el tratamiento de enfermos mentales, el sistema español, igual que el gallego, sigue sin desarrollar el sistema de protección social que permita tratar a estas personas como esa propia ley indicaba que debería hacerse: de forma comunitaria, integrados en su entorno dentro de lo posible y, sobre todo, no aislados y olvidados en lo que se llama hospital psiquiátrico y pero todo el mundo conocía como manicomio.

La desidia por parte de las administraciones para crear esas redes de asistencia comunitaria que dieran protección y soluciones a los enfermos y a sus familias, como centros especializados para estancias prolongadas, una estructura de pisos tutelados para personas que tengan capacidades de llevar una vida autónoma pero controlada o servicios que puedan ayudar a domicilio a las familias, ha provocado que miles de estas personas desemboquen como último recurso en las prisiones o en las residencias de ancianos.

Este último es un recurso muy habitual, por ejemplo, en el caso de Galicia, donde la negativa de la administración autonómica a facilitar datos al respecto hace casi imposible calcular la dimensión del problema. Los que siguen, sin embargo, son tres ejemplos que pueden ayudar a hacerse una idea de la magnitud del desafío. Los tres son de residencias de la tercera edad de la provincia de Lugo y han sido perfectamente documentados por este periódico con fuentes directas, si bien se ha decidido obviar algunos nombres y lugares para la protección tanto de las fuentes como de los propios enfermos.

W. nunca debería haber estado aquí

W. vivía en un geriátrico de Lugo como consecuencia de una autorización de internamiento no voluntario acordado por un juzgado de Santiago de Compostela; este hombre había sido incapacitado previamente por un juzgado de Lugo, que declaró como su tutor legal a la Xunta, a través del Funga. Fue, por tanto, la Xunta la que en noviembre de 2016 le adjudicó una plaza de emergencia social y determinó que esta residencia de la tercera edad era la adecuada.

"Desde el inicio de su ingreso, el señor W. presentaba episodios de agresividad frente a trabajadoras del centro. Hecho que la empresa puso en conocimiento de la Xunta" hasta en tres ocasiones, "considerando que dicho centro no era el adecuado". El texto corresponde a una sentencia del TSXG en la que reconoce a una auxiliar sanitaria gericultora de ese centro una indemnización de 67.000 euros por las lesiones sufridas por una agresión de W., cuyas secuelas derivaron además en una incapacidad permanente.

La sentencia la firma la magistrada María Antonia Rey en respuesta a un recurso interpuesto por el abogado Cándido Álvarez Flores, a quien un juzgado de Lugo había negado en primera instancia dicha indemnización. El relato del TSXG basta por sí solo para enmarcar el problema: "El hecho se produjo cuando la actora estaba atendiendo al residente W., quien tras haber sido duchado y preparado por esta, cuando le estaba colocando los calcetines, le golpeó con el puño en la nariz, golpeándose la actora contra la pared. El residente padecía una enfermedad mental y era físicamente alto y fuerte". Además de las secuelas estéticas, su espalda quedó tan maltrecha que tres años y varias operaciones después fue incapacitada.

Antes de esta agresión, el hombre ya había pegado a otras compañeras y a varios internos del centro. La escasa formación que la plantilla había recibido para tratar con este individuo, que hasta la propia gerencia del geriátrico insistía en que no debería estar allí, fue insuficiente y la empresa recibió una sanción por parte de la propia Xunta por incumplir medidas de seguridad y tuvo que pagar la indemnización a su exempleada.

Cuchilladas en la habitación del geriátrico

El siguiente caso se sitúa en una residencia de la tercera edad de una localidad de A Mariña lucense. M. ronda la cuarentena, está todavía muy lejos de la edad habitual para residir en ese centro.

Pero esa era la plaza que la administración le había asignado después de que el Hospital de Calde, donde había estado internado, diera por improrrogable su estancia. M. estaba bajo la tutela de una familiar directa, que tampoco encontró manera de buscar una solución más adecuada, sencillamente porque o no existe o es demasiado caro.

Una noche, M. se levantó de su cama, cogió un cuchillo y le dio varios tajazos al señor con el que compartía la habitación. Como es lógico, fue detenido y puesto a disposición del juzgado. M. regresó de manera temporal al Hospital de Calde.

La causa penal todavía permanece abierta, pendiente de la decisión de la Fiscalía ya que parece que la víctima está dispuesta a renunciar a la acusación. Pero puede que no pase lo mismo con la responsabilidad civil, de la que tendría que hacerse cargo en caso de condena el familiar directo que ejerce de tutor.

La última referencia sobre el asunto es que pronto M. deberá abandonar de nuevo Calde, hacia una residencia en otra localidad de la mariña lucense.

58 años: vive desde hace 16 en una residencia de ancianos

El escenario se traslada a otra residencia, en este caso en una localidad muy cerca de Lugo. Lo sitúa Pilar García Puertas, abogada que trata de buscar una salida a R. con su asociación Justicia y Diversidad. "R. tiene diagnosticada una enfermedad mental grave, pero no es problemático, es un bendito cuando está bajo control", quiere aclarar.

Siempre estuvo al cuidado de su madre, hasta que ella ya no estuvo en condiciones de cuidar ni de sí misma e ingresó en la residencia. Para que R. no se quedara solo, ser contrató una plaza en el mismo centro. Tenía 42 años.

R. tiene ahora 58, hace años que su madre falleció "pero sigue viviendo en la residencia. Él está para vivir fuera, pero no solo", explica García Puertas. De hecho, hasta sale habitualmente del centro e incluso conduce y se preocupa, dentro de sus posibilidades, de las propiedades que le dejaron sus padres. Es decir, podría tener "una vida autónoma si dispusiéramos de los lugares adecuados, de unos pisos tutelados. Porque estas personas no están para vivir en un psiquiátrico. Tenemos un problema grave con muchas personas que han quedado en tierra de nadie, pero la solución no puede ser que pasen su vida en un asi-lo".