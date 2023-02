La residencia Albertia se viste de fiesta para celebrar el Carnaval

La residencia Albertia ha celebrado el Carnaval por todo lo alto. Los residentes colaboraron en la decoración del centro y se dejaron llevar por el ambiente festivo con distintas actividades cada día.

Los preparativos del Carnaval comenzaron con antelación, con la elaboración de adornos con los que decorar las estancias del centro. Los residentes participaron activamente en los talleres organizados con tal fin, que les permitieron además ejercitar la psicomotricidad fina, así como pasar un rato agradable y distendido de conversación con sus compañeros.

Carnaval en Albertia. ALBERTIA

Una vez decorada la residencia, comenzó la celebración del Carnaval, con una actuación de un grupo de pandereteiras que animaron a los asistentes a cantar y bailar al ritmo de su música.

Durante la semana de Carnaval, la residencia Albertia propuso una serie de actividades para incitar a la diversión a través de los tradicionales versos de mandato del Meco.

"Se queres un luns divertido, pon o disfrace que tu queiras levar". El martes, "menú especial, con cocido de entroiro degustarás". El miércoles, "se te atreves, un xersei ou chaqueta o revés has poñer e, ademais, a sardiña hai que chorar". El jueves, "un calcetín de cada cor, por riba do pantalón se queres diversión". Y el viernes, "cara pintada e no Entroido troulearás".

Los residentes siguieron al pie de la letra los mandatos del Meco y disfrutaron de una semana festiva, divertida y con mucho humor.