Reservistas, en capilla para acudir a filas

Hace dos años que colgó la bata. Los últimos once ejerció como facultativa de atención primaria en el centro de salud de Sarria. Antes estuvo otros 13 en el de Antas de Ulla. María del Pilar Vázquez Pumariño se ha ofrecido al Colegio de Médicos de Lugo para reincorporarse temporalmente si fuese preciso por la crisis sanitaria. Volvería a filas por un principio de "solidaridad cívica".

En varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, se está echando mano de médicos y enfermeras retiradas, menores de 70 años, para reforzar el servicio cuando se augura que lo peor está por llegar. Esta medida se contempla en la orden dictada por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a esta pandemia.

En la provincia de Lugo, en donde hay 68 facultativos jubilados de diferentes especialidades de entre 65 y 70 años, aún no se han reincorporado. En las de A Coruña y Ourense sí.

Pilar Vázquez considera que podría atender consultas presenciales en atención primaria o telefónicas. "Estoy perfectamente preparada. No me he olvidado de las cosas importantes. Podría hacerlo durante una temporada", asegura.

Esta médica lucense considera que por civismo tendrían que relevar a los compañeros que cayesen enfermos. "Siempre he creído mucho en la medicina comunitaria. No se puede desechar y es un valor importante", advierte.

Cree que su papel, si se tienen que reincorporar, sería facilitar que los facultativos en activo puedan "tomar periodos de descanso para poder seguir". Considera que atención primaria y urgencias hospitalarias son los servicios que "se pueden saturar", porque se encuentran en la primera línea de actuación y porque son trabajos "con mucho estrés".

Mª Pilar Vázquez Pumariño: "No estoy preocupada siempre que se cumplan las medidas de aislamiento y no como sucedió en Italia"

A Pilar Vázquez, que asegura que está "deseando colaborar si es necesario", no le inquieta volver al servicio para afrontar esta emergencia sanitaria. "No estoy preocupada, siempre que se cumplan las normas de aislamiento adoptadas por el Gobierno y no como sucedió en Italia", precisa.

Esta facultativa retirada confía en que en España "no se llegue a la situación de Italia, en donde no se tomaron medidas adecuadas y tarde", comenta.

ENFERMERÍA. Los otros sanitarios que pueden ser llamados a filas son las enfermeras. Amalia Robadas pasó a la reserva hace tres años, tras más de 30 en el laboratorio de microbiología del hospital Xeral y la última década en el centro de salud de Illas Canarias. "Si las compañeras caen, alguien tiene que hacer su trabajo y eso nos corresponde a los que nos hemos jubilado hace poco", afirma esta profesional lucense por vocación. "Soy enfemera ya jubilada, pero siempre seré enfermera", precisa.

Sobre qué cometido podría realizar esta jubilada si es movilizada, explica que no trabajaría en cuidados intensivos, debido a que nunca lo ha hecho, pero que estaría dispuesta a "tomar muestras, hacer test rápidos, pasar consulta en atención primaria...".

Amalia Robadas, que considera que está capacitada para echar una mano, lamenta los problemas de falta de material que están sufriendo sus compañeras y abre una ventana a la esperanza en esta crisis sanitaria. Considera que la utilización de los test rápidos contribuirá a que se zanje antes porque agilizará la detección de los casos positivos, lo que reducirá así que se puedan propagar contagios. "Aunque al principio se disparen las cifras, después será mucho mejor", apunta.