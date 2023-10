Terras do Miño: una reserva con garantía de futuro

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, anunció este viernes que la Diputación logró renovar por diez años más la declaración de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, la primera que se reconoció en Galicia -en el año 2002-, la más extensa de la comunidad autónoma y la segunda de toda España, y la única de la península ibérica que alberga en su territorio una capital de provincia.

"Conseguimos o preceptivo informe positivo por parte do Consello Científico do Comité Español do Programa MaB da Unesco, un órgano dependente do Goberno do Estado que está formado por 22 científicos de universidades ou centros de investigación. Este informe será ratificado pola Unesco previsiblemente a mediados do vindeiro ano", explicó García Porto.

La evaluación realizada "recoñece o compromiso e o traballo" de la Diputación de Lugo "en favor da preservación, da posta en valor e do desenvolvemento sostible deste territorio" a través de los planes de gestión aprobados y acometidos por la institución, algo que hace, además, "da man dos concellos e dos axentes sociais e económicos que forman parte da reserva" a través de los órganos de gestión y de participación, subrayó la diputada.

De hecho, argumentó, el informe elaborado por el Consello Científico del Programa MaB "destaca a posta en marcha dun gran número de actividades e iniciativas de conservación da biodiversidade e do patrimonio natural", iniciativas como el programa Life in Common Land, llevado a cabo con fondos europeos y en colaboración con las universidades de Santiago y A Coruña con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible de la Serra do Xistral, que forma parte de la reserva, así como "a implicación social dos veciños e veciñas dos 26 concellos" que integran Terras do Miño.

GRANJA. Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación aprobó la licitación de un contrato para el servicio de mantenimiento y reparación del equipamiento del robot de ordeño de la granja experimental de Leche que la institución tiene en las instalaciones de Gayoso Castro, en Castro de Rei, en colaboración con la USC. García Porto indicó que el contrato asciende a 40.820 euros anuales.