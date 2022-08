Tres dotaciones del servicio de bomberos de Lugo y dos patrullas de la Policía Nacional se trasladaron a la Ronda do Carme tras recibir la llamada de un ciudadano alarmado porque su mujer no le abría la puerta y no respondía a sus llamadas.

Finalmente, lograron entrar en el domicilio y encontraron a la mujer consciente, pero desorientada, por lo que fue trasladada al Hula en una ambulancia del servicio de Emergencias 061 Galicia