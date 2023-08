Las infecciones por covid están sufriendo un repunte en las últimas semanas en toda España, también en Lugo. El último boletín de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, correspondiente a la última semana de julio, revela que la incidencia subió entonces a los 75 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 50 de los siete días previos. El Sergas, por su parte, indica que la incidencia acumulada en el ayuntamiento de Lugo se sitúa entre los 25 y 75 casos por cada cien mil habitantes, la mayor de las ciudades gallegas junto a A Coruña y Ourense.

A falta de una contabilidad exhaustiva y diaria, como se hacía durante la pandemia, la percepción de los médicos de Primaria es una buena forma de conocer la situación actual. "Hay un repunte desde hace unas dos semanas. Las infecciones están provocando, por regla general, síntomas más leves, siendo el más característico en este momento el dolor de garganta intenso. Algunos pacientes es el único que presentan", explica el médico del centro de salud de Illas Canarias Lorenzo Armenteros.

Otra peculiaridad de la variante actual es que es muy contagiosa. "Contribuye el hecho de que no hay percepción del riesgo y se obvian las medidas preventivas. A una persona le duele la garganta, pero no se hace tests, o tarda en hacérselo, no se aísla en casa y se contagia toda la familia", explica Armenteros que añade que son comunes los brotes en centros de trabajo por ese mismo motivo.

La levedad de los síntomas ayuda también a quitarle importancia y a retrasar el momento del test. Explica que muchos de los casos de covid que se detectaron en los últimos días se encontraron en las Urgencias de Primaria. Son pacientes que acuden al PAC para consultar un dolor de garganta molesto y que, cuando el facultativo les dice que les va a hacer un test, cree que se trata de una exageración. La mayoría se sorprende de dar positivo. Otros acuden a consultar si deben hacerse la prueba porque mucha gente cercana tiene la enfermedad. A menudo, al hacérsela resultan ser positivos asintomáticos.

Al contrario que en otros momentos de la pandemia donde muchos casos seguían dando positivo 10 y hasta 15 días después del diagnóstico, la duración de la infección es ahora de 6 o 7 días.

En los centros de salud lucenses se registran positivos en covid, sobre todo, pacientes jóvenes o de mediana edad. "El perfil que vemos con menos frecuencia es el de mayores de 60 años, seguramente por las vacunas", dice el doctor Armenteros, que también les atribuye el hecho de que la sintomatología sea más leve.

El boletín del Instituto Carlos III revela que, en el conjunto de España, las mayores tasas de infección se concentran en los menores de 5 años. Frente a los 75 casos por cada cien mil habitantes que hay de incidencia para el conjunto de la población española, en el caso de los niños esta asciende a 119,5 casos por cada cien mil habitantes.

Los datos del Sergas, correspondientes al pasado martes ya que son los más recientes que se hacen públicos, revelan una tasa de positividad de los tests realizados en los centros lucenses de la sanidad pública de casi un 47%.

Había en el conjunto del área sanitaria 239 casos activos declarados —una ínfima parte de los reales, ya que solo se contabilizan aquellos a los que se les ha realizado el test en un centro sanitario— con 28 hospitalizados. Como es habitual desde hace meses, las personas ingresadas lo son con covid pero no por covid. No había ningún paciente infectado en la Uci.