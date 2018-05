Repaso a los 110 años de El Progreso

LOS 110 AÑOS de historia de El Progreso centraron la conferencia del director general de este grupo de comunicación lucense, José de Cora Paradela, que clausuró el curso "Prensa e Sociedade: Mitos e realidades", dirigido a alumnos del cuarto ciclo del campus de la USC en Lugo.

De Cora repasó los cambios técnicos y de contenidos acaecidos en este largo periodo. «A prensa de 1908 era de partido, priorizaba a información ideolóxica, a diferenza do que sucede agora, no que as empresas están enfocadas hacia un xornalismo que traballa baixo o prisma da obxectividade», explicó. El Progreso nació adscrito al Partido Liberal, de la mano de Pardo Suárez y Purificación de Cora y Más Villafuerte, que a partir de 1919 acometió esta aventura periodística en solitario.

José de Cora recreó la figura de Pelúdez, un personaje centenario como el diario, que nació también en 1908 de la mano de Antonio de Cora y es uno de los pocos personajes caracterizados como arquetipo cultural que permanecen vivos en la prensa española.

La charla estuvo plagada de anécdotas, como la del linotipista que escribió I Año Fatal, en vez de I Año Triunfal, en plena guerra civil, lo que obligó a borrar esta palabra en los periódicos sin distribuir para evitar graves sanciones.