El reparto en el casco histórico de Lugo: las quejas continúan

Las nuevas normas del Concello para el reparto de mercancías y la provisión de servicios a viviendas y negocios de la zona del casco histórico donde se llevan a cabo las obras de peatonalización siguen provocando quejas de empresas proveedoras, que aseguran tener dificultades para trabajar y advierten con dejar de hacerlo.

El miércoles por la tarde, una comunidad de vecinos de la parte ya peatonalizada de la Rúa Quiroga Ballesteros, no pudo recibir pellets porque la Policía no permitió acceder al camión que los llevaba al exceder los 3.500 kilos de peso.

Las calles afectadas por la restricción durante las obras

Los vehículos que superan ese tonelaje no pueden entrar por las puertas de Bispo Odoario ni de Rúa do Teatro, donde hay vigilancia policial, ni circular por las calles en obras, hasta que acaben estas. Pueden entrar y salir por las puertas de Santiago y Miñá y por la de Campo Castelo y recorrer el resto del recinto amurallado para estacionar en las zonas habilitadas para la carga y descarga.

El gobierno local de Lugo recuerda que se pueden pedir permisos especiales

Según pudo saber este periódico, la empresa logró contactar con el gobierno local y la indicación que recibió es que debía hacer el reparto con un vehículo más pequeño o a mano para no dañar las baldosas de ese tramo de calle, que no está dentro de la zona de obras pero fue peatonalizada no hace mucho tiempo y ya sufrió roturas de pavimento.

Este jueves, el área socialista del gobierno, que es quien está al frente de las obras del centro, explicó que, tal como ya se está informando a los colectivos afectados, la limitación de peso está circunscrita a la zona de obras y al tiempo de desarrollo de estas y que podrán darse permisos especiales previa solicitud y estudio.

¿Cómo tramitar la autorización para repartir en el casco histórico?

El ejecutivo explicó que los interesados deben contactar con el Concello a través del teléfono 010, que les pondrá en contacto con otro departamento municipal para tramitar la autorización. Esta vía funcionará de forma temporal, hasta que se establezca otro procedimiento. No implica que todas las solicitudes sean aceptadas. Pero, además, es un sistema que las empresas de reparto creen que no resultará operativo.

Uno de los sectores más afectados es el de la distribución de bebidas a los locales de hostelería, ya que se trata de una mercancía muy pesada, aunque la restricción también afecta a empresas de paquetería, que también están expresando su malestar.

Vehículos que están exentos del límite de tonelaje y futuro

Están exentos de la norma los vehículos de emergencia, los municipales (como los de limpieza, aunque estos también se adaptarán, asegura el gobierno) y los de servicios extraordinarios, como mudanzas u obras.

Y existe inquietud sobre qué pasará en el futuro, cuando acaben las obras y se establezca una nueva movilidad en el centro, coincidiendo con su declaración como zona de bajas emisiones, en sintonía con lo que marca la UE. De momento, el gobierno no precisa si la limitación de peso será permanente ni explica cuáles serán los itinerarios de circulación, ya que la propuesta que está sobre la mesa está en estudio por los servicios municipales.