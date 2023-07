La reparación de los daños en el puente romano sigue en el aire

La reparación de los daños que sufren los pilares del puente romano de Lugo sigue sin fecha. Los destrozos causados por los árboles arrastrados por la corriente durante los temporales del invierno han ido minando la base del viaducto desde hace tiempo y la situación ha llevado a que los vecinos den reiteradamente la voz de alarma. Sin embargo la expectativa de que los daños se reparen este verano, como se había apuntado, se demora, dado que aún no hay un proyecto técnico elaborado para los trabajos ni están contratatadas de momento las labores.

El área de Infraestruturas del Concello, organismo titular del puente y que se encargó de la restauración realizada hace una década, aseguró este jueves que en este momento se trabaja en coordinación con el departamento municipal de Medio Ambiente para proceder a retirar los troncos, uno de los cuales permanece encastrado en la estructura del viaducto.

El problema se repite desde hace años, con desperfectos que van a más, y la obra solo se puede hacer con el caudal bajo

Sin embargo, el proceso para la posterior rehabilitación aún no está en marcha. Infraestruturas indicó que el jefe de ingeniería hablará con técnicos de una empresa especializada en recuperación de patrimonio para ver qué solución se puede aplicar para la restauración de la estructura. A partir de entonces se podrá empezar a planificar la actuación, que deberá contar con el visto bueno de Patrimonio de la Xunta.

Se trata de una obra que hay que hacer en verano, aprovechando el bajo nivel de agua en el río, recordó el Concello.

El problema de daños en la estructura del puente por los troncos arrastrados por la corriente se repite desde hace años y cada vez son mayores. La situación llevó a la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal) a urgir soluciones porque "non poden estar meses os troncos de árbores petando contra as pedras dunha ponte histórica", advirtió.