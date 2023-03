Renovado el sistema de tique en el Concello de Lugo para regular las visitas sin cita

La concejala de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, anunció que la Tenencia de Alcaldía renovó el sistema de atención al ciudadano, actualizando el sistema de tiques de la entrada del edificio administrativo.

Cristina López explicó que con este nuevo sistema, el vecindario puede obtener tique para más servicios que con el sistema anterior, lo que reducirá los tiempos de espera. El objetivo, según dijo, es garantizar la atención presencial en los distintos servicios de la planta baja del Seminario a todas las personas que se acerquen en el horario de atención (de 9.00 a 14.00 horas) sin cita previa.

Junto con el nuevo sistema, se instalaron dos pantallas de gran formato que gestionarán las llamadas de las personas en los distintos servicios.

"A veciñanza pode solicitar cita previa para a atención presencial, garantindo que será atendida a unha hora concreta sen ter que esperar nas oficinas de atención, ou presentarse no Concello", indicó Cristina López, que añadió que "as persoas que se achegan ás oficinas sen solicitar cita previa son atendidas no primeiro oco dispoñible no servizo".

El sistema de cita previa está disponible para los servicios de cementerio, estadística, información al consumidor, registro y tarjeta ciudadana.