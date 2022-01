A renovación da rúa Lamas de Prado "comezará no primeiro trismestre deste ano"

O Goberno de Lugo iniciará nas vindeiras semanas a renovación da rúa Lamas de Prado, segundo informou Alexandre Penas. O concelleiro de Infraestruturas Urbanas fixo balance dos traballos executados durante o ano 2020 no barrio e lembrou que se realizaron accións de calmado de tráfico na contorna do colexio Menéndez Pelayo e da escola infantil municipal Serra de Outes.

"Estes traballos consistiron na renovación da sinalización horizontal e na creación de novos pasos de peóns elevados para garantir a seguridade das e dos peóns nestas zonas, especialmente das nenas e nenos", declarou Alexandre Penas, que engadiu "continuaremos a mellorar Lamas de Prado, cunha renovación integral que vai aumentar a accesibilidade e que mellorará a súa estética, mellorando a imaxe da cidade e do barrio".

O Goberno de Lugo investirá 533.933 euros nesta actuación, que foi adxudicada a Construccións Rafer S.L. Penas destacou a importancia desta obra, dado que "Lamas de Prado é a conexión central de todo un barrio que conta con máis de 15.000 habitantes", e afirmou que "actuaremos tanto na renovación da parte visible da rúa, como a estrada e as beirarrúas, e nos servizos que están soterrados".

A seguridade vial da zona "mellorará con esta renovación". A renovación das beirarrúas "permitirá aumentar a accesibilidade ao eliminarse as barreiras arquitectónicas. Ao mesmo tempo, continuarase avanzando no calmado do tráfico, ao instalarse na zona novos pasos de peóns elevados, ademais de mellorarse a disposición da sinalización vial", explicou o concelleiro. O treito fronte á praza do Castiñeiro converterase nunha plataforma única, gañando espazo peonil sen afectar á mobilidade dos vehícuños.

Renovarase, ademais, o mobiliario urbano e as zonas verdes da zona e instalarase unha nova marquesiña para a parada do bus urbano, e habilitaranse novos aparcabicis "para continuar a fomentar o uso da bicicleta e do transporte público como medio de transporte alternativo ao vehículo privado", afirmou Alexandre Penas.