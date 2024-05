Renfe suprime la conexión con Lugo del Ave que llega a Ourense por la noche

Renfe acaba de suprimir la conexión con Lugo del Ave que llega a Ourense a las 23.00 horas. Los viajeros que hacían uso de esa línea eran trasladados a la capital lucense en un autobús que ha dejado de estar operativo.

Según explicó Renfe, la supresión de este servicio fue compensada con la duplicación de plazas en el anterior, el Alvia que sale de Madrid a las 19.15 horas, tanto en el tramo Madrid-Ourense como desde esta ciudad hasta Lugo. Los viajeros enlazan a las 22.20 horas con un bus que les lleva por Monforte y Sarria hasta Lugo, ya que la vía está en obras entre Ourense y Monforte.

Actualmente, algunos días este bus ya no era suficiente porque se llenaba ya en Ourense. En alguna ocasión, Renfe tenía que recurrir a taxis para viajeros desde Monforte a Sarria y Lugo.

La compañía ferroviaria asegura que la decisión obedece estrictamente a un interés comercial, ya que considera que ese servicio es más útil que el siguiente, que llega a la capital lucense de madrugada (a las 00.45). Beneficia, según Renfe, a los peregrinos que se desplazan hasta Sarria para iniciar el Camino, ya que todavía pueden encontrar albergues abiertos a su llegada, explica.

Renfe considera que los viajeros lucenses no se ven perjudicados por la supresión del tren de las 23.00 porque pueden viajar desde Madrid en el anterior, aunque ese es un Alvia y no un Ave y, además, este permite salir de la capital madrileña una hora y cuarto más tarde. La compañía también destaca la mejora que supondrá la entrada en funcionamiento de los trenes Avril el 21 de mayo, entre Madrid, Ourense y otras ciudades gallegas. Son trenes compatibles con líneas de ancho internacional e ibérico, que son las gallegas, por lo que ya no serán necesarios transbordos en Ourense, salvo para viajar a Lugo, dado que la vía seguirá en obras al menos hasta otoño.

Con todo, Renfe no confirma si, una vez la vía esté de nuevo en servicio, Lugo tendrá trenes Avril, ya que no son muchas las unidades existentes y son trenes con mucha capacidad, por lo que hay temor de que se destinen a otras ciudades con más flujo de viajeros. Preguntada al respecto, la compañía indica que es un tema del que informará cuando llegue el momento. Destaca que, desde el 21 de mayo, Lugo tendrá cuatro enlaces diarios con Madrid y de ellos tres serán con Avril, que deberían suponer una ligera reducción del tiempo de viaje, aunque en el caso de Lugo se verá condicionada por los enlaces con el bus.

CRÍTICAS. Desde el PP criticaron este sábado la supresión del bus a Lugo desde a Ourense para los viajeros del Ave de las 23.00 horas. "A supresión desta liña supón illar aínda máis á nosa provincia do acceso á alta velocidade, tendo en conta que a outra alternativa para chegar a Ourense é pola estrada N-540, que se atopa nun estado verdadeiramente perigoso", dicen.