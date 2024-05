Renfe rectifica y recupera la conexión de Lugo con el último Ave a Galicia

Lugo recupera la conexión de Lugo con el último Ave a Galicia, que llega a Ourense a las 23.00 horas. La supresión hace diez días de ese servicio, que se prestaba en autobús dado que la línea férrea está cerrada por obras, suponía que los viajeros con destino a Lugo no podían coger ese último tren de alta velocidad, salvo que tuvieran un vehículo particular esperando en la ciudad de As Burgas.

La medida provocó un enorme malestar entre los usuarios lucenses del tren, que no dejaron de presionar contra ese nuevo recorte de servicios que, denunciaban, agudizaba los problemas de aislamiento de la provincia.

Hubo también críticas y presiones políticas por la decisión de la compañía, expresadas especialmente en voz alta por el PP, que vio ese recorte discriminatorio.

Renfe ha acabado rectificando la medida y repone el autobús que trae desde Ourense a los viajeros con destino a Lugo o a las localidades del sur de la provincia.

Inicialmente, Renfe había defendido la supresión de ese servicios y argumentaba que los viajeros lucenses no se veían perjudicados por la cancelación del tren de las 23.00 porque podían viajar desde Madrid en el anterior, aunque ese es un Alvia y no un Ave y, además, este permite salir de la capital madrileña una hora y cuarto más tarde, lo que da mucho más margen para hacer todo tipo de gestiones antes de emprender el viaje.