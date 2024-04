Renfe ajusta precios y horarios ante las quejas por el recorte de servicios

Los servicios ferroviarios de la provincia de Lugo sufrirán un recorte más el próximo lunes, aunque en este caso temporal, al eliminarse el único tren directo que había a Madrid debido a las obras de la estación de Chamartín y, este viernes a mediodía, Renfe realizó algunos ajustes en precios y horarios de las conexiones lucenses. Corrigió la gran subida de tarifas que mostraba su web a raíz de esa próxima supresión de servicio y el problema para enlazar con el tren de Barcelona, que también comunica con otras ciudades del norte y que se recuperará desde el lunes.

Desde la próxima semana, Lugo solo tendrá un tren a Madrid por la mañana, el que sale de Lugo a las 8.50 horas. Está declarado servicio público obligatorio hasta Ourense. Por esa razón es un trayecto subvencionado por la Xunta. Cuesta 5,05 euros hasta Monforte y 9,40 euros hasta Ourense y, a raíz de los cambios anunciados, pasó a venderse a 19,99 y 24,70 euros, respectivamente, para viajar a partir del lunes. La razón es que el tren pasará a ser operado por la división de Servicios Comerciales y sobre el papel deja de ser un tren regional para convertirse en un Intercity que permite enlazar en Ourense con un Alvia para seguir hasta Madrid.

Esos eran los precios que figuraban en la web de Renfe este viernes hasta última hora de la mañana, lo que motivó quejas de viajeros y que este periódico consultara a Renfe. A mediodía, la compañía informaba que los horarios ya estaban corregidos en la web y que se podía comprar billete a Monforte por el precio actual. La web pasó a mostrar esa tarifa y también la de 19,99 euros, con denominaciones de tren distintas, aunque será el mismo y único convoy.

Ese inicial incremento de la tarifa fue corregido, pero solo para el trayecto a Monforte, y no para la totalidad del recorrido, hasta Madrid, lo que provoca que este viaje también se vea encarecido a partir del lunes. Para ese día se vende a 85,20 euros. Si se compra con un poco más de antelación, por ejemplo para el 30 de abril, el precio baja a 60,60 euros. Este viernes a primera hora de la mañana era posible adquirirlo por 53,90 euros para viajar en el mismo día.

El coste de los billetes de Renfe suele oscilar bastante, en función de la previsión con la que se adquieran, y que también es limitada, porque no suelen ponerse a la venta con mucho más de un mes de antelación, al menos en la web. Las tarifas también varían en función de la demanda, no solo para viajar desde Lugo sino en trayectos intermedios, que ocupan plazas. Por ejemplo, a veces no es posible encontrar plaza para ir a Madrid, o venir, desde Lugo porque las plazas se ocupan entre Ourense y Madrid o entre poblaciones intermedias.

Otros factores que influyen en los precios son los horarios y los tipos de trenes, por confort y tiempos de viaje. Así, por ejemplo, para el próximo lunes, cuando se reducirán a tres los servicios diarios a Madrid, todos con enlace en Ourense, el más barato es el de las 18.45 horas (71,60 euros). Los otros dos suben a 85,20 euros (el de las 8.50, el único de mañana) y a 96,10 euros el de mediodía, que enlaza con Ave a Madrid y hace el recorrido en 4 horas y 15 minutos. El de la mañana y el de mediodía conectan con Alvias y emplean 4 horas y 52 minutos el primero y 4 horas y 41 minutos el segundo.

Los tiempos de viaje del tren son algo más competitivos que los del autobús -el viaje más rápido en este dura 5 horas y 50 minutos- pero actualmente el ferrocarril tiene un problema añadido: el trayecto hasta Ourense se hace en bus en la mayoría de los servicios debido a las obras en la vía férrea, a pesar que el tráfico ferroviario solo está interrumpido desde Monforte a Ourense. En este momento solo se hace el recorrido en tren hasta Monforte -donde se enlaza con bus si se quiere continuar hasta la ciudad de las Burgas- si se coge el de las 8.50 y el de las 21.46 horas y a las 7.11 y a las 20.42 si el viaje es a la inversa, desde Monforte a Lugo.

Otro de los cambios que Renfe operó viernes a mediodía en su web fue la recuperación de la venta del tren de Lugo a Barcelona, con enlace en Monforte. Este se perdió hace una semanas tras los cambios horarios realizados con motivo de las obras en la estación de Monforte. La razón es que el tren que salía de Lugo llegaba al Cabe a las 9.54 y el bus que debía llevar viajeros a San Clodio, porque el Alvia de Barcelona no puede entrar en la terminal monfortina, partía dos minutos antes. Eso, pese a que tenía margen para hacerlo más tarde, porque el tren de Barcelona sale de San Clodio a las 10.29. Renfe informó este viernes que esta situación se había corregido ya antes de Semana Santa, aunque la realidad es que el bus salió este viernes a las 9.52 horas con tres viajeros, certificó personal de la estación.