Reitera que su marido la golpeó y la violó y él declara: "No soy un animal"

Con ayuda de un intérprete y oculta tras un biombo -para no ver a su presunto agresor-, una joven de origen marroquí reiteró ayer en la Audiencia Provincial de Lugo que su marido la insultó, la golpeó, la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y la encerró en un piso de la capital durante más de un mes. El hombre, sin embargo, negó los hechos y aseguró que siempre se portó «bien» con sus esposa. "Jamás le pegué ni la insulté. Yo me levantaba todos los días y le daba un beso antes de irme a trabajar. Nunca hice nada de lo que han dicho. Soy buena gente; no soy un animal ni un sinvergüenza", declaró.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular explicaron que la víctima llegó a España desde Marruecos en la primavera de 2019 -después de un matrimonio concertado por las familias de ambos- y en mayo de ese mismo año se trasladaron a un domicilio en la capital lucense. Según la versión que mantienen las acusaciones, el hombre sometió a la mujer a "continuos insultos y vejaciones", no le dejaba salir de casa, le controlaba el teléfono móvil y no le daba dinero para comprar comida o ropa.

Igualmente, como todavía no dominaba el idioma, la atemorizaba, "llegando a decirle que si salía de casa le podían sacar los papeles y devolverla a su país". Además, al percatarse de que la mujer había entablado cierta amistad con la propietaria del piso en el que residían de alquiler, el hombre comenzó a cerrar con llave la puerta del domicilio y la dejaba encerrada en su interior, "sin que ella pudiese salir ni comunicarse con nadie". El fiscal mantiene que el acusado también le pegó y la agredió sexualmente. Esa situación se prolongó aproximadamente un mes, hasta junio de 2019, momento en el que pudo escapar un día en el que su marido, al salir, se olvidó de cerrar la puerta con llave. Finalmente, la víctima denunció el 24 de junio de 2019.

Durante la vista oral celebrada este jueves en la Audiencia, la víctima confirmó estos hechos y aseguró que había pasado "mucho miedo" junto a su marido. "No me daba dinero y no me dejaba salir de casa. Me llamaba tonta y loca y me pegó una bofetada. También me obligó a mantener relaciones sexuales. Me agarró de un brazo, me tiró sobre la cama y me quitó la ropa. Fue únicamente esa vez. Un día se olvidó de cerrar la puerta con llave para ir al banco de alimentos y entonces pude escaparme", dijo. El acusado, por su parte, negó todos los hechos e insistió en su inocencia. "Yo no le hice nada malo a mi mujer en mi vida", dijo.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el hombre una condena total que suma 19 años y medio de cárcel por cuatro delitos: Dos años y seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual, otros 6 años y 6 meses por detención ilegal, 10 años de cárcel por el delito de agresión sexual y otros 6 meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

El fiscal pide 8.000 euros para la joven por daños morales

Además de los 19 años y medio de prisión, el fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima en 8.000 euros por daños morales. La joven fue obligada por su familia a casarse en su país cuando tenía tan solo 18 años de edad y el acusado ya superaba los 40. Tal y como manifestó la abogada de la acusación particular, la chica continúa «mal» por la situación que vivió y en ningún momento se barajó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la defensa, que pide la absolución.



La defensa niega la fuga

El hombre no acudió al juicio el pasado mes de marzo, pero su letrada dice que estaba trabajando fuera y que nunca quiso fugarse.