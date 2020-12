Os Reis Magos visitarán Lugo cunha cabalgata "estática"

A concelleira da área de cultura, turismo e promoción da lingua de Lugo, Maite Ferreiro, presentou este sábado un avance das actividades que se desenvolverán este Nadal na cidade. Trátase dun programa adaptado á situación sanitaria, polo que a popular cabalgata de Reis adoptará unha nova fórmula, "estática e segura".

A través dun comunicado, o Concello explicou que as actividades deste Nadal na cidade veranse limitadas e contarán "con todas as medidas de seguridade precisas". "Lugo manterá a súa actividade cultural do Nadal, a cultura é segura", subliñou Ferreiro.

Este ano, "como novidade", adornaranse diferentes espazos e prazas da cidade xunto cunha maior "dotación de iluminación". A edil avanzou que os detalles da programación cultural daranse a coñecer proximamente.