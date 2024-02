El reino imprevisible de Gemma San Pedro

Sus padres la trajeron hace treinta años desde Sabadell, una ciudad de telares industriales con 180.000 habitantes. Lugo tenía menos de la mitad. A los 14 años se encontró en el Masculino con que Religión la impartía un señor con sotana que descendía desde el alzacuellos hasta los zapatos. "Lugo cambiou moito", celebra.

Todo lo que Gemma San Pedro sabía sobre el campo era un horizonte ancho y verde en el que había insectos que le gustaba contemplar. A los 18 años levantó la mirada del suelo, miró a los árboles y se matriculó en Ingeniería Forestal. "Escollín esa carreira para non ter que marchar de Lugo, quería estar cerca dos meus pais".

Su relación con el reino animal había sido doméstica. "Na casa tivemos cans, peixes, pericos...". Cambió cuando su madre recibió cincuenta hectáreas en Guntín en 2005 por un testamento. Hay legados que agradeces antes de darte cuenta de que no tienes una función que darles.

Gemma estaba trabajando en dar certificados forestales, así que un día se acercó a Guntín para tratar de encontrar un motivo, un relato y un aprovechamiento a la herencia.

Conducía desde Lugo con dudas, que se transformaron en desolación al llegar. "A primeira vez que fun pensei que chegara á Patagonia. Pareceume un lugar inhóspito". Cuando se repuso de la impresión agreste pensó en vender todo. "Intentei que alguén comprase aquilo, pero unicamente querían partes para unilas coas súas fincas". Los reinos que se dividen acaban por extinguirse.

Cando empecei a ir ás fincas de Guntín entroume a vena de 'este está pasándose de listo', de 'non me movas os marcos'

"Empecei a ir e o lugar empezou a atraparme, non sei en qué momento decidín establecerme alí. Entroume a vena de 'este está pasándose de listo', de 'non me movas o marco'. Traballei tanto alí, pasei tanto, que estou identificada con esa terra. Mentres teña saúde vou seguir", garantiza con el ímpetu todavía fuerte de sus 44 años.

Hubo un día, ella no sabría señalarlo en el almanaque, en que la venta pasó de ser una dificultad a ser una traición. "Díxenlle a miña nai que, se non se vendía, habería que facer algo".

Comenzó a visitar granjas de porco celta. "Era moi caro montar unha". Desistió. "Pero na última que pensaba ver ensináronme unhas cabras". Eran seis animales. El ganadero los tenía entre por curiosidad y por costumbre. "Prendéuseme unha bombilla. Non sabía nada de cabras, pero marchei a Celanova comprar 170. Quería que todos os bechos viñesen do mesmo sitio".

Su madre le dio apoyo, el resto de la familia opinaba que era una locura. Se encontró con una extensión de casi cincuenta hectáreas, casi un país que tenía que descubrir porque estaba a monte, y en el que tenía que poner a vivir y dormir un rebaño notable de cabras.

Los chivos comprendieron instintivamente su labor. "Foron comendo e comendo, e eu fun descubrindo o que había: aquí un rego, alí unha roca chula". Gemma puso fronteras a su reino con siete kilómetros de postes y red metálica. "Hoxe, catorce anos despois, podo dicir que estou a cero", comenta llevándose la mano al pecho como si se santiagüase aliviada. A cambio, lamenta que "as cabras condicionan a miña vida".

Los problemas llegaron silenciosos. La alarma eran los gritos de sus cabras al empezar a desangrarse. Los lobos y los zorros empezaron a hostigar su cabaña. "Faise moi duro atopar os bechos que coidaches durante 18 horas ao día coas tripas fóra". Sus cabras son de raza gallega. Están en peligro de extinción. Pero asumió que tenía que venderlas. Compró 27 vacas en Castro Caldelas.

Tampoco encontró quien se llevase sus trescientas cabezas. Llegó la primavera; con el buen tiempo, fueron naciendo cabritos como príncipes dorados. Metió seis mastines, que mantienen a sus enemigos lejos de las fronteras de su país y aliviaron el drama demográfico. Las cabras mordisquean todas las horas de su vida, pero las vacas las prolongan en exceso. "Abúrrenme. Dan traballo cero".