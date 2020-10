Las reinas del son tradicional

Leilía, por su trayectoria de tres décadas sobre los escenarios, hubiera podido llenar de público en San Froilán cualquiera de las plazas en las que se suelen realizar conciertos, aunque las condiciones sanitarias obligaron a limitar el aforo de estas patronales. Por ello, fueron solo unos 150 los privilegiados espectadores que pudieron escuchar en la Horta do Seminario a las cantareiras compostelanas, que presentaron su nuevo espectáculo Cantarelas.

Además, aprovecharon para hacer un repaso de algunos de sus conocidos éxitos que las han convertido en las auténticas reinas de la música tradicional gallega. Leilía volverá a repetir actuación este viernes, a las nueve de la noche, en la Praza de Augas Férreas.

En este último escenario actuaron este jueves los lucenses The Foolmakers, mientras que en el resto de emplazamientos sonaron los acordes de Jorobados del Miño (Praza do Camiño Primitivo), Arrhytmia (parque del Miño), Conducto Coloquio (O Castiñeiro) y El Nahual (Agro do Rolo)

CAMBIOS. El área municipal de cultura informó este jueves de que, por motivos ajenos a la organización de la Semana Cultural de San Froilán, los conciertos de A Banda da Loba previstos para el domingo 11 y el lunes 12 tienen que ser anulados.

En su lugar, se incluirá una tercera sesión de Verto el lunes, en la Praza Agro do Rolo, dado que fue el primer grupo en agotar las entradas y se recibieron estos días múltiples solicitudes de una nueva audición. Además, Margarida Marino dará una segunda sesión este domingo en Aguas Férreas. Ambas actividades tendrán 150 entradas que ya se pueden solicitar en la web entradaslugo.org.