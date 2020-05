La infección por el nuevo coronavirus afecta, en realidad, a todos los enfermos: los que se contagian porque se enfrentan a una enfermedad nueva, ante la que no saben cómo va a responder su organismo, y los ya enfermos porque cambia sus rutinas de tratamiento y consultas. Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales del servicio de Rehabilitación del Hula decidieron tomar medidas con respecto a ambos, para que unos y otros pudieran beneficiarse de ejercicios controlados, también a distancia.

Por un lado, grabaron un vídeo con una tabla adecuada para pacientes diagnosticados con Covid-19. “Pensamos que los pacientes de las plantas de hospitalización pueden pasar bastante tiempo ingresados y que les vendría bien hacer una serie de ejercicios sencillos”, explica el fisioterapeuta José Ramón Cordo.

Puntualiza que incluyen algunos que se pueden hacer sentados, tumbados o de pie y que se advierte en el vídeo de que no se deben practicar si tiene tos y que se debe parar si se siente dolor. Igualmente son convenientes para aquellos infectados que permanecen aislados en su domicilio. En el caso de los ingresados disponen del vídeo a través del circuito de televisión de las habitaciones y el resto de interesados pueden consultarlo en la página de Facebook del hospital.

Por otra parte, para todos los pacientes que acuden a terapia de Neurorehabilitación se ha grabado otro vídeo con ejercicios que puedan hacer en casa mientras están confinados y hasta que puedan volver con regularidad al hospital.

El objetivo es el refuerzo de la terapia ya realizada y que no se pierdan los pasos ya dados en la rehabilitación. “Estoy en contacto telefónico con los pacientes e incluso me mandan vídeos haciendo los ejercicios. Lo que me trasladan es que no solo se están manteniendo sino que producen mejorías”, explica la terapeuta ocupacional Raquel Huerta.

PARA TODOS. Aunque los destinatarios de estos vídeos están afectados por distintas enfermedades, desde ictus hasta esclerosis múltiples, los ejercicios que se muestran en ellos son válidos para todos. Este es un trabajo que se puede hacer a distancia con estos pacientes pero no, por ejemplo, con otros que también pasan por el servicio de Rehabilitación, como los traumatológicos.

En esos casos se necesitan ejercicios mucho más personalizados. Huerta dice que da indicaciones específicas en esos casos.