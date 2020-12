Las mejores imágenes del regreso a los bares, en este enlace

Terrazas llenas y un ambiente que no se veía desde hace meses. Los lucenses respondieron positivamente a la llamada de la hostelería en el primer día de ampliación de los horarios de apertura de los locales y del número de personas que se pueden reunir (ahora 6) tras la mejora de la situación epidemiológica. Incluso la climatología dio un respiro.

Así las cosas, numerosos restaurantes colgaron el cartel de completo a la hora del almuerzo y muchos clientes alargaron la sobremesa hasta la tarde.

Las terrazas de la Praza Maior tampoco dieron abasto en un centro histórico inundado por el gran tránsito de viandantes atraídos por la iluminación navideña.

A mediodía del sábado, la ruta de los vinos lucense presentaba una estampa envidiable, que no se veía desde el pasado 9 de noviembre, fecha en la que se declaró el cierre temporal del sector.

Jesús Galán: "Como cliente habitual, creo que hay que arriesgarse un poco, porque si no la economía se va a la ruina"

Esta tendencia continúo durante la tarde-noche. Lograr mesa en las terrazas, ya al 50 por ciento de su capacidad, en la Praza do Campo, Rúa Nova, Rúa da Cruz o Bispo Basulto era misión imposible.

Las cañas y el buen vino fueron la excusa para el reencuentro de familiares y amigos, que volvieron a dar vida a la ciudad y a animar las calles tras semanas duras para los hosteleros y también para los ciudadanos.

Así lo confirmaba Pablo Romay, gerente de la histórica Taberna Daniel, quien confesaba que "tenía muchas ganas de trabajar como lo estoy haciendo, y poder sacar a alguno de los empleados del Erte", según afirmaba mientras despedía a unos habituales.

"La ampliación de horarios llega demasiado tarde, abrir hasta las cinco no te compensaba", matizaba el hostelero, "pero por fortuna la gente está animada y el tiempo acompaña", remarcó.

Laura López: "Me esperaba menos gente porque pensé que habría más miedo a salir a las terrazas. Hasta las once es suficiente"

Otro de los emblemas culinarios de Lugo, el Restaurante Campos, colgó el cartel de completo por primera vez desde el mes de marzo. "No dimos hecho. Tuvimos que decirle a mucha gente que no teníamos mesas libres por las restricciones de espacio", explicaba su gerente, Manuel Vázquez.

"Los clientes quieren ayudarnos en este momento y gastar su dinero en Lugo", aseguraba.

En otras zonas de la ciudad, la historia se repitió. Los restaurantes también atendieron este sábado numerosas llamadas al mediodía para reservar cenas y comidas para el día de hoy, como ocurrió en el Manuel Manuel.

"Trabajamos muy bien", aseguro Manuel Expósito, su gerente, quien no instaló terraza en el exterior del local "para no incordiar a los vecinos", confiesa.

José Corral: "El horario me parece lógico. Si las cosas están como están, tendremos que ayudar un poco entre todos"

Expósito también vería con buenos ojos una posible nueva ampliación del cierre hasta las 1.30 horas en las fechas más señaladas de diciembre y enero.

"Sería un buen parche para la semana de Navidad y Reyes, estaría muy bien, porque si en hostelería apagas una luz, al día siguiente apagas la otra", admite Manuel Expósito.

El optimismo también se trasladó al barrio de A Milagrosa. "Trabajamos muy bien todo el día, la gente llenó el local y la terraza", declaraba Javier Serén, propietario de El Dotmas. "A las 11 ya te da algo más de margen para las cenas". Serén ya tiene preparado un plan alternativo para esta Navidad si finalmente no se amplía el horario de apertura hasta la madrugada. "Prepararemos menús especiales para entregar a domicilio en la fechas navideñas más señaladas ", concluye.



Apehl | "Se puede trabajar hasta la una de la madrugada"

Cheché Real, presidente de la Apehl, manifestó este sábado que la Asociación Provincial de Hostelería cree que "los locales pueden permanecer abiertos y trabajar hasta la una de la madrugada". El toque de queda se mantiene a las 11 de la noche y el conjunto de los ciudadanos no pueden estar en la calle después de esa hora, pero eso no quiere decir que los locales tengan que estar cerrados, aseguró. Pueden estar trabajando aunque no haya clientes, sentenció.