A los Rego los une el Arde Lucus

El Arde Lucus es desde siempre una fiesta de puertas abiertas, pero también un excepcional lugar de encuentro y la prueba de ello es la familia Rego, que está dispersa por medio país pero este año aprovechó la celebración histórica para restablecer lazos tras años sin verse y una distancia obligada por la pandemia.

A la reunión familiar se sumaron 43 personas, la mayor de 89 años y la más pequeña de solo un año. Se juntaron Rego de Lugo y de Galicia, claro, pero también otros llegados de Cataluña y de Castilla-La Mancha y todos acabaron encandilados, cuenta Montse Fernández Rego.

La reunión fue muy especial, porque no todos los que asistieron se conocían personalmente, sobre todo los más jovencitos, y porque fue especial ver como los los adolescentes congeniaban entre ellos y fraguaban rápidamente lazos, cuenta.

La última reunión de los Rego, que no había sido tan extensa, se había celebrado en 2014 y desde la pandemia habían empezado a planear que estaría bien un reencuentro que uniera a distintas ramas de la familia y que se celebrara además en Arde Lucus, un momento que es especial también para la ciudad, cuenta Montse.

La idea fue un éxito y los Rego vivieron intensamente el encuentro familiar, pero también el descubrimiento de la fiesta histórica. "No pararon y no se perdieron nada de lo que ocurría en la ciudad; les encantó", resume Montse, quizás la Rego que tuvo menos tiempo para entregarse a la fiesta porque estos días ella no pudo dejar de ocuparse de su tienda, Mi Luna, cuya actividad en esta época se enfoca mucho al Arde Lucus.