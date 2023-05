El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, visitó este lunes Lugo para apoyar la candidatura de Rubén Arroxo y destacó el "importante traballo do BNG no Congreso" para reclamar las infraestructuras de transportes pendientes para Lugo. "Presentamos numerosas iniciativas e enmendas para dotar con cantidades suficientes a execución destas vías de comunicación e sacar Lugo do illamento e o Goberno do PSOE e Unidas Podemos non tivo a vontade para solucionar este problema" recordó Néstor Rego.

En relación a las infraestructuras viarias, el diputado del BNG afirmó que "urxe finalizar a A-54, que conecta Lugo con Santiago, quedando por executar os tramos entre Palas de Rei e Arzúa", y añadió que "é preciso tamén avanzar na construción da A-56 entre Lugo e Ourense e actuar para garantir a conservación da N-540".

Rubén Arroxo propuso, por su parte, liderar una mesa de trabajo donde estén representados todos los interlocutores de las distintas instituciones implicadas en el proceso como la Diputación, la Xunta y el Gobierno central.

Añadió que se trata de "infraestruturas que dan mobilidade a todas as veciñas e veciños de Lugo e tamén ás mercadorías, o que permite fixar empresas e xerar emprego". "Se queremos desenvolvernos economicamente e que se xere emprego temos que contar cunhas comunicacións dignas para que o noso concello estea á altura dos demais, obxectivo para o que o BNG traballa dende todas as institucións", dijo.

El candidato lucense recordó la necesidad de mantenimiento de la autovía A-6, "en mal estado desde hai anos e agora, despois do derrume do viaduto do Castro sen poder usarse". Una estructura por la que los gallegos "levan nove meses agardando para a súa reconstrución, xa que se trata dunha infraestrutura estratéxica para Lugo pero tamén para o conxunto de Galiza".

Esto evidencia, según Arroxo, "un goberno do PSOE que non lle importa Galiza e un Goberno do PP incapaz de defender os intereses do país, unha factura que pagan as empresas de Lugo e do conxunto de Galiza".

Rego resaltó la actividad política desarrollada por el BNG con respeto al colapso del viaducto. "No Parlamento e no Congreso esiximos axilidade na reparación e construción dos novos viadutos, así como reclamamos total transparencia na investigación das causas e responsabilidades e na inspección que se está realizando en infraestruturas con métodos construtivos similares", dijo.